La renommée du Kapil Sharma Show, Kiku Sharda, est endeuillée ; révèle qu’il a perdu ses deux parents dans une lettre déchirante

Acteur et comédien de cinéma et de télévision populaire Kiku Sharda a fait une révélation choquante dans sa dernière publication Instagram. Le spectacle Kapil Sharma L’acteur a perdu ses deux parents au cours des deux derniers mois. Oui, c’est tout un choc et une tragédie. Kiku Sharda a partagé une photo de ses parents sur l’application de partage de photos et a fait une révélation déchirante. Il a adressé la lettre à sa Maa et à son Papa et exprime ses sentiments sur le vide qu’ils ont laissé dans sa vie.

Kiku Sharda écrit une note déchirante sur la perte de ses parents

Kiku Sharda a fait une annonce déchirante concernant la perte de son père et de sa mère. Il a d’abord adressé le message à sa mère. Kiku a pleuré sa disparition et lui a demandé qui lui donnerait désormais son avis sur ses performances. Il lui demande qui sera désormais heureux ou triste de ses succès et de ses revers. Il lui demande qui va l’appeler et lui parler des derniers épisodes de Kaun Banega Crorepati et ce qu’Amitabh Bachchan a fait dans le dernier épisode. Il lui dit qu’il voulait tellement entendre parler et lui dire tellement de choses. Mais ce n’est pas possible.

Kiku Sharda fait l’éloge de son père dans un message déchirant

Kiku Sharda a ensuite adressé la lettre à son père. Il parle de voir son père comme un homme fort qui voyait la lumière même dans l’obscurité. Il se souvient que son père était un homme confiant qui profiterait pleinement de la vie. Le comédien du Kapil Sharma Show révèle que son père avait tellement de projets pour ses enfants et ses petits-enfants. Kiku décrit son père comme étant « positif », ajoutant que pour lui, c’est sa famille qui compte le plus. Il exprime sa tristesse car il veut en apprendre davantage sur lui. Kiku Sharda dit à ses parents, dans la lettre, qu’ils sont tous deux partis assez tôt. Il dit qu’il aurait pu leur parler un peu plus. L’acteur révèle qu’ils ont promis d’être ensemble pour toujours et maintenant, c’est le cas. « Tu me manques maa et pa », termine-t-il la note.

Kiku Sharda fait partie intégrante de Le spectacle Kapil Sharma. Il sera vu dans Bienvenue 3c’est, Bienvenue dans la jungle qui a une distribution d’ensemble comprenant Akshay Kumar, Jacqueline Fernandez, Raveena Tandon, Sanjay Dutt et bien d’autres célébrités.