La renommée du Great Indian Laughter Challenge Parag Kansara n’est plus; Sunil Pal partage une nouvelle déchirante

Suite à la disparition prématurée du comédien Raju Srivastava, un autre comédien de stand-up Parag Kansara, qui est devenu célèbre avec ses actes comiques dans The Great Indian Laughter Challenge, est décédé. Le comédien Sunil Pal a partagé la nouvelle déchirante sur son Instagram.

Dans la vidéo, Sunil a partagé que Parag, qui était le 6e membre de leur équipe de comédiens, est parti pour sa demeure céleste. “Une autre révélation étonnante a émergé du monde de l’humour. Notre collègue concurrent du Défi du rire, Kansara Ji, n’est plus avec nous. Nous avions l’habitude de beaucoup rire avec Kansara. Parag Bhaiya n’est plus de ce monde. Quelques jours Il y a deux ans, Deepesh Bhan et Raju bhai sont décédés. Un comédien après l’autre nous quitte », a-t-il déclaré.

Le comédien a exprimé son point de vue sur les décès consécutifs de ses collègues comédiens et s’est demandé si le monde de la bande dessinée avait attiré le mauvais œil. Il ne pouvait pas imaginer que les familles des comédiens traversent cette situation douloureuse alors que ce sont elles qui répandent le rire à travers le monde.

Pendant ce temps, Raju Srivastava, originaire de la région de Kidwai Nagar à Kanpur, est décédé à l’Institut indien des sciences médicales (AIIMS) de Delhi le 21 septembre à l’âge de 58 ans. Il a été admis à l’hôpital le 10 août après s’être effondré alors qu’il s’entraîner dans une salle de sport. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir subi une crise cardiaque et suivait un traitement pour la même chose.