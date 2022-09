Bientôt dans Fahman Khan et Sumbul Toukir Khan starrer Imlie, il y aura un saut de génération. Après quoi, ni Fahmaan Khan alias Aryan Singh Rathore ni Sumbul Touqeer alias Imlie fera partie de la Gül Khan-émission de télévision produite. Fahmaan est maintenant actuellement dans la dernière étape d’Imlie, semble-t-il. Il avait partagé une histoire vidéo de sa salle de maquillage sur Instagram alors qu’il tournait pour Imlie. La publication vidéo de l’acteur prouve qu’il aime ses fans autant qu’ils l’adorent. C’est rare de voir des acteurs répandre autant d’amour sur leurs fans. Fahmaan a été très loquace sur ses sentiments. Il partage ses opinions librement tout le temps.

La vidéo de Fahmaan Khan devient virale

Imlie est l’une des plus grandes tendances de Nouvelles du divertissement tout le temps. Et Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer Khan en font toujours partie. Alors, en parlant de la nouvelle vidéo, Fahmaan a partagé une vidéo dans laquelle il exhibe sa salle de maquillage. Dans la vidéo, on le voit exhiber les cadeaux que lui offrent ses fans. Il montre plus tard son mur où il a collé toutes les grandes tendances sur Twitter menées par des fans pour Imlie et pour lui. Son geste envers les fans gagne les cœurs. Regardez la vidéo ici:

Fahmaan savait ce que nous allions vivre après avoir regardé cet épisode, c’est pourquoi il l’a posté si tôt.. ce garçon je vous dis ??? #Imlie #Fahman Khan pic.twitter.com/TMTqZkAq6x P (@onlymyarylie) 9 septembre 2022

Quand Fahmaan a révélé que lui et Sumbul avaient quitté Imlie

Ainsi, depuis longtemps, il y avait eu des spéculations selon lesquelles Imlie ferait un saut de génération. Ce n’étaient que des rumeurs jusqu’à ce que Fahmaan publie une vidéo et confirme la nouvelle déchirante. Fahmaan était franc et réel. Sans tourner autour du pot, il a confirmé le saut de génération et a également révélé qu’Arylie ne ferait plus partie d’Imlie.

Fahmaan a été franc avec ses fans

Plus tôt, lorsque sa co-star précédente a été traînée et traînée entre les guerres de fandom, Fahmaan avait averti ses fans. Il avait lâché une longue vidéo menaçant de signaler les comptes qui trollaient ses co-stars. Il a également déclaré qu’ils ne pouvaient pas être ses fans s’ils aimaient troller les autres.

Fahmaan Khan est une fureur et l’un des personnages les plus aimés depuis son entrée à Imlie. Il n’était pas le chef de file, mais la manie de masse pour Aryan a renversé la vapeur et comment !