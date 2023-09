La renommée dépareillée Rohit Suresh Saraf recherche les bénédictions divines de Bappa à Lalbaugcha Raja [Watch Video]

Rohit Suresh Saraf, l’acteur talentueux, a rendu visite au célèbre Lalbaugcha Raja pour rechercher les bénédictions divines du Seigneur Ganesha. Avec la plus grande dévotion, il offrit ses prières et exprima sa gratitude à Bappa pour ses bénédictions et ses conseils. La vidéo capture magnifiquement l’ambiance spirituelle et l’atmosphère joyeuse de l’emblématique Lalbaugcha Raja, mettant en valeur le lien sincère de l’acteur avec la divinité. Pendant ce temps, Rohit a été vu en kurta jaune. La popularité de Rohit a encore augmenté après la websérie Mismatched. L’actrice Prajakta Koli a été vue avec lui dans cette websérie. A l’occasion de Ganpati, de nombreuses célébrités de Bollywood sont venues rendre visite à Lalbaugcha Raja. Lalbaugcha Raja, l’un des pandals Ganesh les plus vénérés de Mumbai, est un spectacle à voir lors de l’occasion propice de Ganesh Chaturthi. Des fidèles de tous horizons affluent vers ce pandal emblématique pour rechercher les bénédictions du Seigneur Ganesha. La grandeur et la magnificence de Lalbaugcha Raja, avec son idole complexe et ses décorations vibrantes, créent une atmosphère remplie de dévotion et de spiritualité.