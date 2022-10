La renommée de TikTok de Spam rend à nouveau la nourriture célèbre

Les spams, c’est cool. Le bloc de viande en conserve de 85 ans a subi une réinvention culturelle.

Hormel a vendu une quantité record de spam pendant sept années consécutives, et 2022 est sur le point de franchir une autre étape de ce type. Le conglomérat derrière Skippy et Jennie-O Turquie dit qu’il ne peut pas produire de spam assez rapidement et augmente sa capacité de production.

Le spam est un ingrédient tendance sur TikTok et au menu des restaurants gastronomiques des villes côtières. En 2019, une édition limitée de la saveur d’épices à la citrouille Spam s’est vendue en quelques minutes. (Vous pouvez toujours l’acheter sur Ebay, où il coûte jusqu’à 100 $ par boîte.)

Qu’y a-t-il derrière ce phénomène ? Pourquoi cette tranche de porc cuit qui a longtemps été stigmatisée comme de la fausse viande, liée aux rations de guerre et hilarante usurpée sur Monty Python a-t-elle maintenant du cachet auprès des gourmets ?

La popularité du spam dans la cuisine hawaïenne, asiatique et des îles du Pacifique a influencé sa croissance aux États-Unis. Alors que de plus en plus d’immigrants sont arrivés aux États-Unis et que les plats fusion et les cuisines ethniques sont entrés dans le courant culturel dominant, le spam a atteint de nouveaux gourmets plus jeunes, disent Hormel, analystes et chercheurs en alimentation.

Des campagnes publicitaires audacieuses et intelligentes ont également aidé le spam à attirer une clientèle plus large que les baby-boomers qui ont grandi en le mangeant, parfois à contrecœur.

“Le spam a subi une refonte de sa réputation”, a déclaré Robert Ku, professeur agrégé d’études asiatiques et asiatiques américaines à l’Université de Binghamton et auteur de “Dubious Gastronomy: Eating Asian in the USA”. “Beaucoup de chefs célèbres ont été asiatiques et américains d’origine asiatique, et ont réintroduit le spam à un nouveau public.”

‘VIANDE MIRACLE’

Plus de 100 000 visiteurs affluent chaque année au musée du spam à Austin, dans le Minnesota, avec des histoires à raconter sur le spam et des recettes à partager, a déclaré Savile Lord, directeur du musée dans la ville natale de la marque. Les visiteurs lui demandent le plus souvent, ainsi qu’aux autres “Spambassadors” du musée, comment Spam a obtenu son nom et ce qu’il contient.

Le spam a fait son apparition en 1937 sous la forme d’une protéine de 12 onces, 25 cents, pratique et durable dans une boîte de conserve pendant les années de vaches maigres de la Grande Dépression. Le spam ne contenait que de l’épaule de porc, du jambon haché, de l’eau, du sucre et du sodium.

C’était une concoction de George Hormel et de son fils, Jay, emballeurs de viande à Austin. Les Hormel travaillaient sur le “problème de la mise en conserve d’un produit de porc non périssable depuis de nombreuses années et nous l’avons enfin résolu”, a déclaré Jay au New Yorker en 1945.

Ils ont offert un prix de 100 $ pour le meilleur nom pour la nourriture. Il devait être court à des fins d’affichage et tenir sur des annonces de journaux à une colonne. Il devait également être prononçable dans n’importe quelle langue.

Le frère d’un dirigeant d’entreprise a lancé “Spam”, une combinaison de “épice” et “ham”, lors d’une fête, et Hormel “savait alors et là que le nom était parfait”.

Dès le début, le spam a été commercialisé comme un gain de temps et un aliment pour tous les repas : le spam et les œufs. Spam et crêpes. Spam et haricots, spaghettis, macaronis et craquelins. Spamwichs.

“Jamais vous n’auriez imaginé qu’une viande puisse se transformer en autant d’utilisations intéressantes. Matin, midi ou soir – froid ou chaud – le spam arrive à point nommé !” lire une première publicité. Le spam était une “viande miraculeuse”, a déclaré la société aux consommateurs dans des spots de journaux et des annonces à la radio.

Et puis vint l’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale en 1941, le moment décisif dans la croissance du spam.

Dans de nombreux avant-postes du Pacifique, qui disposaient de peu de réfrigération ou de sources locales de viande, les troupes américaines et alliées comptaient sur la viande en conserve qui pouvait être conservée pendant des mois et consommée sur le pouce.

Hormel dit que plus de 100 millions de livres de spam ont été expédiées à l’étranger pour aider à nourrir les troupes pendant la guerre. L’Oncle Sam est devenu connu sous le nom d’Oncle Spam, au grand désarroi des troupes obligées d’en manger tous les jours.

“Pendant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, j’ai mangé ma part de spam avec des millions d’autres soldats”, écrivit plus tard Dwight D. Eisenhower au président de Hormel. “Je vais même avouer quelques remarques désobligeantes à ce sujet – prononcées pendant la tension de la bataille.”

Pour les citoyens des pays ravagés par les conflits dans le Pacifique aux prises avec la faim et la famine pendant la guerre et les années de reconstruction, cependant, le spam était un symbole d’accès aux biens et services américains. Parfois, c’était la seule source de protéines disponible. Après le départ des troupes américaines, le spam est resté, devenant un ingrédient des plats locaux.

“Le spam est devenu une partie de la culture asiatique”, a déclaré Ayalla Ruvio, chercheuse en comportement des consommateurs à la Michigan State University qui étudie l’identité et les habitudes de consommation. “Cela représentait un morceau d’Amérique. C’est comme Coca-Cola ou McDonald’s.”

Les troupes américaines ont également introduit le spam en Corée pendant la guerre de Corée au début des années 1950, et Budae Jjigae (Army Stew) est devenu un plat coréen populaire. Le spam reste également un ingrédient commun dans les plats presque partout où des soldats américains étaient stationnés, comme Guam, aux Philippines et Okinawa, au Japon.

À Hawaï, où l’armée américaine est depuis longtemps une présence majeure, plus de spam est consommé par personne que tout autre État. Il est empilé sur un bloc de riz et enveloppé d’algues pour faire du Spam musubi et vendu dans des chaînes de restauration rapide comme McDonald’s à Hawaï. Il y a même un festival annuel Waikiki Spam Jam.

SPAM MUSABI ET TACOS

De nombreux soldats américains revenant de la Seconde Guerre mondiale ont juré de ne plus jamais manger de spam, et la marque est devenue liée au rationnement et aux difficultés économiques. Mais le spam a séduit de nouveaux consommateurs aux États-Unis ces dernières années.

“Lorsque j’ai commencé à entrer dans la marque, nous avons commencé à remarquer cette transition vers un ensemble multiculturel de consommateurs plus fort”, a déclaré Brian Lillis, responsable de la marque produit depuis six ans. “Ils ont apporté avec eux les traditions d’utilisation du produit dans leur pays d’origine ou d’où venaient peut-être leurs ancêtres.”

Hormel a travaillé avec des chefs de restaurants coréens, taïwanais et vietnamiens pour obtenir des spams sur les menus. Au fur et à mesure que de plus en plus de gens découvrent ces plats, ils rentrent chez eux et essaient de créer leurs propres versions, a déclaré Lillis.

Le spam met en avant sa versatilité dans les plats sur les réseaux sociaux et les publicités télévisées. Il y a des publicités pour le spam et les œufs, ainsi que pour le riz frit spam, le musabi spam, le yakitori et le poke.

Le spam a fait un retour aux États-Unis parce que des chefs asiatiques et américains d’origine asiatique tels que Chris Oh ont tenté de le réinventer à leur manière, a déclaré Ku, professeur à l’Université de Binghamton. “Ils ont apporté certaines des influences culinaires de l’Asie et du Pacifique et les ont améliorées.”