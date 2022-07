La renommée de Thapki Pyaar Ki, Ankit Bathla, dit que les acteurs de la télévision sont traités différemment; révèle avoir quitté une réunion lorsque quelqu’un a dit “arrey yeh toh …”

Les acteurs de la télévision ont souvent parlé du traitement différent qu’ils reçoivent par rapport aux stars de Bollywood. De Hina Khan à Helly Shah – de nombreuses stars de la télévision ont exposé le côté laid de Bollywood par rapport à la télévision. Maintenant, c’est la star de Thapki Pyaar Ki, Ankit Bathla, qui a parlé de la même chose. Dans une récente interview, il a mentionné que les acteurs de la télévision sont traités différemment et pas dans le bon sens. Il a partagé que les acteurs de la télévision sont méprisés et qu’il y a eu des cas dans le passé où il a subi la même chose.

Ankit Bathla explique comment les stars de la télévision sont traitées différemment

Dans une interview avec Etimes, Ankit Bathla a déclaré qu’il avait quitté les réunions en raison du traitement qu’il avait reçu en tant qu’acteur de télévision. Il a mentionné que les gens disaient en fait : « Arey yeh toh TV actor hai ». Ankit a décrit comment les acteurs de la télévision travaillent plus dur que quiconque et méritent toute la renommée. Il a partagé qu’ils sont formés différemment et qu’ils n’ont pas autant de temps que les stars de Bollywood pour se préparer à un rôle. Il a été cité en disant: “C’est le fait que les acteurs de la télévision entendent ces déclarations selon lesquelles vous êtes trop exposé dans les émissions de télévision et nous ne pouvons pas vous caster. Je me souviens quand j’allais à des réunions de cinéma, j’entendais littéralement les gens dire “Arre ye toh acteur de télévision hai”. Nous sommes traités différemment. Je suis littéralement sorti d’une réunion en disant que les acteurs de télévision travaillent beaucoup plus dur que n’importe qui d’autre. Nous sommes formés différemment et travaillons dans des conditions stressantes, contrairement aux films. ” Cependant, il a partagé que les temps changent maintenant.

Les prochains projets d’Ankit Bathla

L’acteur va être vu dans Kabhi Kabhie Ittefaq Sey en remplacement de Manan Joshi.