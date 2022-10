La renommée de Lock Upp, Munawar Faroqui, quitte les réseaux sociaux pour des «raisons personnelles» et partage une vidéo pour les fans

Le célèbre comédien de stand-up Munawar Faruqui, qui a remporté la première place du concours de téléréalité hébergé par Kangana Ranaut Lock Upp, a cessé d’utiliser tous les sites de médias sociaux. Il s’est adressé aux fans dans une vidéo diffusée sur Twitter avant de conclure. Munawar a annoncé sa pause indéfinie des médias sociaux. Il a ajouté que cette décision avait été prise pour des “raisons personnelles”, qu’il n’a pas précisées, mais qu’il vit actuellement dans sa vie. La vidéo dans laquelle Munawar a annoncé sa décision de ne plus utiliser les réseaux sociaux est devenue virale. De nombreuses personnes lui ont envoyé leurs meilleurs vœux et l’ont exhorté à revenir le plus tôt possible.





Munawar a publié une vidéo sur Twitter le 2 octobre déclarant sa décision de cesser d’utiliser les réseaux sociaux.

Munawar a déclaré: “Je quitte les réseaux sociaux pour des raisons personnelles et à partir de maintenant, mon équipe gérera ma poignée. Je devais prendre la décision et je veux juste que tous mes fans fassent attention et restent en sécurité.”

Munawar a officialisé sa relation avec Nazila sur Instagram après avoir quitté l’émission de télé-réalité Lock Upp. Le couple est devenu un favori des paparazzis lorsqu’ils ont été fréquemment vus à Mumbai. Leurs publications émotionnelles sur Instagram ont suffi à susciter la conversation entre les utilisateurs en ligne. Récemment, cependant, des rumeurs selon lesquelles tout n’allait pas bien entre les deux et qu’ils avaient rompu leur relation se sont rapidement propagées. Sur les réseaux sociaux, Munawar et Nazila se seraient désabonnés.

Alors que la décision inattendue de Munawar de cesser d’utiliser toutes les plateformes de médias sociaux a alarmé certains de ses admirateurs, beaucoup ont offert leur soutien en lui envoyant leurs meilleurs vœux.