La renommée de Kundali Bhagya, Sanjay Gagnani, n’est pas gênante ni honteuse de voyager en auto-rickshaw

Sanjay Gagnani est largement connu pour son charme et ses talents d’acteur. L’acteur est devenu instantanément célèbre grâce à son talent pur et à sa capacité à remplir le public d’un pack de divertissement idéal grâce à sa performance, mais ce qui a fait de lui le roi du cœur du public, c’est sa représentation puissante de Prithvi Malhotra dans le spectacle Kundali Bhagya. Quelques jours plus tard, l’acteur a pris une sortie choquante de la série pour son voyage à Bollywood et OTT. Récemment, l’acteur a expliqué pourquoi il préfère parfois les autorickshaws comme mode de transport pour voyager n’importe où.

Sanjay Gagnani revient sur ses humbles débuts

Discutant du mode de transport pour voyager si un jour il n’a pas sa voiture, Sanjay Gagnani déclare : « J’ai grandi dans la vie par le bas, et j’ai vu beaucoup de situations de montagnes russes en termes de difficultés financières, de carrière et de croissance, donc pendant ces jours, même si j’avais la possibilité de voyager en voitures de luxe avec chauffeur, je voyageais uniquement en transports en commun et la plupart du temps, je devais même marcher sur une longue distance pendant que je me bousculais pour mes rêves, donc même si je je n’ai pas la voiture aujourd’hui, je vais voyager dans les transports en commun comme les pousse-pousse, les trains locaux et les taxis, ce qui me convient et je n’ai aucune honte à voyager par ces moyens et c’est aussi une joie différente de voyager à travers Atuos car nous apprenons beaucoup sur ce que signifie l’enracinement et à quel point il est important pour un individu de ne pas oublier d’où il vient et d’où il appartient. »

Regardez la vidéo du dance reel de Sanjay Gagnani ici :

Parlant du moyen de transport le plus pratique et le plus rapide, l’autorickshaw, dit-il, « Le meilleur moyen d’atteindre n’importe quel endroit rapidement, car les automobilistes n’ont pas besoin de cartes et de GPS pour se rendre quelque part ; ils ont la carte intégrée dans leur esprit , et ils savent toujours quel chemin nous mènerait plus rapidement à notre destination. Mais certains automobilistes conduisent si dangereusement dans la circulation qu’on a l’impression à quelle vitesse ce voyage devrait se terminer, mais cela donne aussi une joie palpitante différente.

Sanjay Gagnani partage la joie de conduire un pousse-pousse automatique

Partageant son expérience de voyage en voiture vers les plateaux et les récompenses parfois, Sanjay déclare : « J’ai voyagé plusieurs fois sur les plateaux et même aux cérémonies de remise des prix en voiture afin d’arriver plus tôt car c’est le moyen de transport le plus rapide pour atteindre les destinations parce que ce dont GPS et Maps n’ont aucune idée, c’est que les ravins et les petites voies sont très bien connus des conducteurs de pousse-pousse, donc je voyage beaucoup en auto, et cela m’aide aussi à me rapprocher de mes fans car ils pensent qu’il est comme nous seulement, ce que j’aime le plus, et c’est ce que je recherche toujours : je veux devenir une star, mais je veux toujours être aussi proche que possible de mes fans et de mon peuple. »

Demandez à Sanjay s’il se sent gêné ou s’il a honte de voyager en voiture après être devenu acteur : « Je ne me sens pas gêné, honteux ou quoi que ce soit d’autre en voyageant en voiture, car j’en profite au maximum parce que, quand je n’avais rien à cette fois, de nombreux automobilistes ne m’ont parfois pas pris d’argent, et dans mon succès, je donne tout mon crédit à chacune de ces personnes qui m’ont aidé de quelque manière que ce soit à atteindre cette étape de ma vie, donc il n’y a pas de honte en voyageant avec des gens et en transportant des gens qui ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui. »