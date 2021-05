La renommée de Bigg Boss Rashami Desai réchauffe Instagram dans un haut tube et une mini-jupe, une nouvelle vidéo de danse devient virale – Regardez | Actualités télévisées

New Delhi: La belle et audacieuse Rashami Desai sait comment amplifier son jeu sur les réseaux sociaux. L’étourdissant a récemment lancé une nouvelle bobine Instagram et a l’air génial dans un haut tube et une mini-jupe. On peut voir l’actrice de renommée Bigg Boss 13 groover sur la chanson Up de Cardi B.

Les mouvements de danse chauds de Rashami Desai sont à couper le souffle et de nombreux amis célèbres ont également laissé leurs commentaires sur sa chronologie. La célèbre star de la télé a écrit dans la légende: Je sais que c’est vrai … # upchallange #up #rashamidesai #rashamians #explore #love #instagood #reelitfeelit #dancechallenge #rythmicrashami #immagical #teamrashamidesai #rashmidesai

Rashami compte plus de 4,2 millions d’abonnés sur Instagram seul et cela explique à quel point les gens l’aiment.

À l’intérieur de la maison «Bigg Boss 13», Rashami est restée l’une des célébrités dont on parlait le plus, monopolisant les projecteurs. L’actrice a été vue pendant une brève période dans une autre émission populaire ‘Naagin 4’ de Balaji Telefilms d’Ekta Kapoor. Elle a même posté des photos des décors et présenté son personnage Shalakha avant le verrouillage de l’année dernière.

Rashami, qui a un fort sens de la mode, est une fervente utilisatrice des médias sociaux et ses fans continuent de lui verser leur immense amour.