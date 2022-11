La renommée de Bigg Boss OTT, Neha Bhasin, s’attaque sournoisement aux body-shamers alors qu’elle partage des images fumantes dans son minuscule bikini

La célébrité et chanteuse de Bigg Boss OTT Neha Bhasin a toujours été une personne intrépide lorsqu’il s’agit d’exprimer son opinion. Elle a toujours pris des mesures expérimentales extrêmes dans sa vie et elle ne se soucie pas de ce que les gens disent et ressentent à son sujet. Elle a récemment partagé certaines de ses photos fumantes dans son tout petit bikini et s’est jetée sur les body-shamers dans sa publication Instagram.

Dans son message, Neha a été vue exhibant joyeusement ses courbes enviables dans un bikini aqua. Sur les premières images, elle a été vue assise sur le bord de la fenêtre de sa maison montrant son profil latéral en bikini. Elle était tout sourire pour la photo et elle a laissé ses cheveux ouverts tout en enfilant des lunettes de soleil teintées.

Sur la deuxième photo, Neha a été vue exhibant son piercing au ventre et prenant une pose tout en affichant son sourire contagieux à la caméra. Parallèlement à son message, elle a écrit une note pour les personnes qui ont différents types d’opinions à son sujet. “Votre opinion sur moi ne définit pas qui je suis”, a-t-elle légendé ses images.

Dans un autre post, Neha tordait et tournoyait son corps en portant le même bikini deux pièces et elle avait l’air plus heureuse que jamais. Elle a utilisé la chanson Umbrella de la chanteuse pop Rihanna pour la vidéo et a écrit : « Tremper au soleil puis revenir à la mouture.

Pendant ce temps, Neha a récemment révélé qu’elle n’était pas trop désireuse d’embrasser la maternité et qu’elle aimerait adopter et créer son propre orphelinat où elle s’occupera d’au moins 10 à 12 enfants et leur donnera tout ce qu’ils ont désiré. Elle a également dit qu’elle n’avait jamais eu d’instinct maternel ou l’envie de devenir mère dans sa vie.

Neha est mariée à Sameer Uddin, un compositeur de musique, lors d’un mariage occidental en Toscane, en Italie, depuis 2016.