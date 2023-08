La renommée de Bigg Boss OTT 2 Abhishek Malhan demande aux stans solo d’arrêter les comparaisons avec Elvish Yadav « C’est toujours … »

Abhishek Malhan et Elfique Yadav sont deux grands noms à sortir de Bigg Boss OTT 2. Ils ont déjà une énorme base de fans dans la communauté YouTube et maintenant, leur fandom a considérablement augmenté. Elvish Yadav et Abhishek Malhan ont montré de l’amitié à l’intérieur de la maison malgré leurs divergences d’opinion. Cependant, leurs stans solo à l’extérieur se sont battus les uns contre les autres. Ils l’ont fait Abhishek Malhan contre Elfique Yadav. Et Abhishek alias Fukrah Insaan a un message fort pour chacun d’eux.

Message d’Abhishek Malhan pour les stans solo

Abhishek Malhan a pris sa poignée Twitter et a écrit un message à tous ceux qui ont fait des comparaisons entre Elvish Yadav et lui. Il leur a demandé d’arrêter Abhishek VS Elvish. De plus, écrit-il, fermant toute l’animosité ou l’angle des ennemis entre eux en disant: « Ça a toujours été ABHISHEK & ELVISH ». Eh bien, voilà, bhaichara est au-dessus de tout. Et Bigg Boss OTT 2 était un spectacle qui est maintenant terminé et dépoussiéré. Il y a un gagnant et un deuxième, oui, mais c’est fini, maintenant passez à autre chose ! Son tweet devient viral dans Entertainment News.

Découvrez le tweet d’Abhishek Malhan alias Fukra Insaan ici :

Pourquoi Abhishek a-t-il tweeté sur la guerre des fandoms ?

Eh bien, plus tôt hier, Elvish Yadav est venu en ligne sur Instagram. Il a battu tous les records précédents avec son live. Il a obtenu environ 594 000 téléspectateurs simultanés. Elvish a également battu le record de MC Stan. Plus tard dans la soirée, Abhishek Malhan a dirigé une session en direct. Et son direct a attiré 371 000 téléspectateurs simultanés. Et par conséquent, il doit y avoir eu une guerre de fandom entre les stans solo qui aurait incité Abhishek à y mettre fin. Eh bien, ça fait des semaines que ça dure. Même Elvish a commenté « Je t’aime » sur son live Instagram. Je ne sais pas pourquoi les fans se battent entre eux.

Regardez la vidéo d’Elvish Yadav gagnant Bigg Boss OTT 2 ici :

Pendant ce temps, Abhishek Malhan a été hospitalisé juste avant la grande finale de l’émission de télé-réalité animée par Salman Khan. Abhishek a assisté à la finale et est retourné à l’hôpital. Il part ensuite pour Delhi avec ses parents. Le YouTuber est en convalescence chez lui à Delhi. Pendant son séjour à l’hôpital, Abhishek a reçu la visite de Manisha Rani, Jiya Shankar, Bebika Dhurve et Aashika Bhatia. Parlant de la session en direct, Jiya Shankar l’a également commentée en dehors d’Elvish Yadav. Manisha Rani regardait également le direct mais n’a pas commenté.