La renommée de Bigg Boss Mahekk Chahal révèle pourquoi elle a rompu avec Ashmit Patel! | Actualités télévisées

New Delhi: L’actrice et renommée Bigg Boss Mahekk Chahal, qui était l’un des candidats les plus discutés de la saison 5 de l’émission de télé-réalité, se prépare maintenant à participer à une autre émission d’aventure « Khatron Ke Khiladi 11 ».

La superbe star dans sa récente interview avec ETimes TV s’est ouverte sur sa rupture avec l’acteur Ashmit Patel. Elle a dit: « J’ai choisi de partir. Quand vous commencez à vivre ensemble et à passer plus de temps avec une personne en particulier, vous apprenez à connaître le vrai lui / elle. Je ne pense pas qu’Ashmit était la bonne personne pour moi. »

En plus de son voyage après la rupture, Mahekk a déclaré: « Mes amis et ma famille étaient à mes côtés. J’ai partagé mes problèmes avec eux. J’étais à Goa pendant un an. En raison du verrouillage, je ne descendrais à Mumbai que si J’ai passé beaucoup de temps avec la nature à Goa; la nature a une influence apaisante, apaisante et guérissante sur moi. Le temps guérit tout et cette fois n’a pas fait exception. Ce n’était pas facile car il n’y avait pas de travail pendant COVID; donc votre esprit a tendance à continuer à penser la même chose. Mais je me suis enfin guéri. «

Elle a également réagi à sa rupture avec Danish Khan. L’actrice a révélé: « J’aime l’amour, on a de la chance s’il tombe amoureux. Je suis désolée pour ces gens qui sont déprimés et qui ne reçoivent pas l’amour. Je cherche à nouveau l’amour. »

Mahekk et Ashmit sont sortis ensemble depuis plus de cinq ans aurait avant d’annoncer un engagement en août 2017. Mais ils l’ont appelé à quitter l’année dernière.

Ashmit et Maheck ont ​​tous deux participé à différentes saisons de l’émission de télé-réalité «Bigg Boss». Le premier faisait partie de la saison 4 tandis que le second a été vu dans la saison 5 respectivement.