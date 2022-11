La renommée de Bigg Boss 13 Devoleena Bhattacharjee entre dans une querelle en ligne avec les fans de Shehnaaz Gill – voici ce qui s’est passé

Grand Patron 16 est actuellement un sujet brûlant dans la ville. La Salman Khan-l’émission de télévision hébergée est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays. Et beaucoup d’anciens concurrents de Bigg Boss tels que Devoleena Bhattacharjee, Gauahar Khan, Rahul Vaidya, Shah du Cachemire et d’autres ont regardé Bigg Boss 16 avec ardeur. Devoleena, en fait, a été assez active et a fait part de ses opinions après avoir regardé les épisodes. Cependant, récemment, Devoleena Bhattacharjee s’est disputée avec un internaute au sujet de ses prétendus commentaires sur Shehnaaz Gill.

Devoleena Bhattacharjee et Shehnaaz Gill se battent sur Twitter?

Shehnaaz Gill et Devoleena Bhattacharjee sont de grands noms du showbiz. Ils font les gros titres dans Entertainment News pour diverses raisons. Cette fois, un internaute a apparemment pris un coup à Devoleena. Une vieille conversation a été mentionnée dans laquelle Devoleena a demandé à Rashami Desai dans Bigg Boss 13 pourquoi elle donnait ses vêtements à Shehnaaz Gill pendant le week-end Ka Vaar. Les internautes ont cité Devoleena disant que Shehnaaz ne pouvait pas se permettre et ne voyait pas de tels vêtements dans sa vie. C’était une moquerie alors que l’internaute parlait du succès de Shehnaz Gill.

Devoleena s’en prend à l’internaute

Devoleena Bhattacharjee a demandé à l’internaute de montrer le clip et de prouver ses propos. Si l’internaute pouvait le prouver, elle ferait n’importe quoi. Bientôt, de nombreux fans de Shehnaaz Gill ont commencé à répondre au tweet de Devoleena en disant qu’elle avait effectivement dit une telle chose. Quelques clips de Devoleena se moquant de Shehnaaz Gill et Rashami Desai rejoignant le même ont également été partagés.

Consultez les tweets des fans de Shehnaaz Gill ici :

JE ME SOUVIENS TRÈS CLAIREMENT DE CECI. C’ÉTAIT LA NUIT QUAND DEVOLEENA A DIT ÇA À RASHMI.@Devoleena_23 vous l’avez certainement dit, n’essayez pas de mentir.@ishehnaaz_gill a un million de fois plus de succès que n’importe quel concurrent de bb 13. Tout cela est dû à son bon cœur. S’il te plait arrête de mentir Ayesha bibi Sulaiman (@sulaiman_bibi) 8 novembre 2022

#devoleena dit cela à rashmi j’ai vu 100 fois je sais aap bhul gyi h tb aap bahot gusse moi thi koi na puraani baaten ukhadhne ka koi mtlb nhi #bb13 khtm sait commencé #bb16 kuch bolna h to uske baare me bolen Rida Khan (@ridaKha60446122) 8 novembre 2022

Yese bolkar lekhkar sana ko bejat maat karo yr… sana n devo ces deux sont une âme pure. Alors svp, arrêtez ces bêtises VRAI SONU (@REALSONU07) 8 novembre 2022

tu l’as dit. En fait, vous vous êtes battu avec Rashami et lui avez dit pourquoi elle avait donné sa robe à shehnaaz. Puis le lendemain, vous et Rashami vous êtes battus avec shehnaaz. Shehnaaz portait un pyjama bleu et blanc dans la cuisine et Sid était là aussi. Vous aussi vous avez tous les deux dit que vous ne pouviez pas vous permettre Laily (@Laily49636046) 8 novembre 2022

Quelqu’un lui montre le clip plz .. Yashraj ?? (@Yashraj1300) 8 novembre 2022

Devoleena explique le contexte :

Lorsque les tweets sont devenus viraux, Devoleena Bhattacharjee a parlé de prendre position pour Rashami Desai. D’autres clips ont été partagés sur Devoleena parlant à Rashami Desai dans laquelle elle s’en est prise à elle pour ne pas avoir pris position contre les personnes qui la dénigrent. Les clips qui ont été partagés en ligne ont vu Rashami dire le mot se permettre dans la vidéo.

Il est trop tôt pour se lancer là-dedans. Mais je pense que tu en as besoin. Je n’ai jamais entendu de mot comme s’offrir ici de toute façon. 2ème le contexte était ici ki jo log apki madad karte hai zaroorat padhne par unki salut pehchan nahi puchi jaati naahi unki buraai ki jaati hai. https://t.co/TWKWzI3HPm Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 9 novembre 2022

Ek kahawaat hai jo haath khaana khilati hai woh haath kaat te nahi hai. Haath jodh kar merci bolte hai. Kuch aisa salut hua tha iss épisode mein. Ki jinse aide maangte ho unki burai kiya jaa raha tha. Mais yeh sab samajhne k liye dimaag bada aur mann saaf hona zaroori hai. Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 9 novembre 2022

Eh bien dit?… À ce moment-là, vous essayiez de lui faire comprendre ki yeh wahi log hai tumahara saamne achhe bante hai pour leurs avantages et peet peeche burai karte hai? Ignorez ces gars D restez loin de la négativité et amusez-vous <3#DevoleenaBhattacharjee https://t.co/XViL6qdX0S Veera kunapareddy (@veerakunaparedy) 9 novembre 2022

Tum sabko karna cahiye. Woh bhi maafi maangni cahiye devo se usse. Yeh conversation kyun hui thi. Isse pehle kya hua tha. Pura conversation dekho, suno aur dimaag hai toh samjho. Waise bhi jiske wajahse Sana bani tum log toh usko bhi nahi chodte. Toh kya salut umeed rakhe tumse L’âme sœur de Devoleena (@Devoleena_sm) 9 novembre 2022

Pendant ce temps, Devoleena a montré son soutien à Sumbul Touqeer Khan, Archana Gautam et Soundarya Sharma. Elle a également appelé le faux angle d’amour de Shalin Bhanot et Tina Datta.