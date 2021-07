La renommée de Bhabiji Ghar Par Hain, Saumya Tandon, étonne les fans avec sa superbe performance de danse classique – Regardez! | Nouvelles télévisées

New Delhi: La célèbre actrice de Bhabiji Ghar Par Hain, Saumya Tandon, est une danseuse de Kathak qualifiée. L’actrice a traité ses fans avec sa performance stellaire et ses expressions tueuses dans sa dernière bobine de danse Instagram. On peut voir les 36 ans danser sur la chanson de Kareena Kapoor Khan, ‘Aaoge jab tum o saajna’ du film Jab We Met. Saumya faisait également partie du film comique et jouait le rôle de la sœur cousine de Geet (le personnage de Kareena) Roop.

On peut voir Saumya enfiler une belle robe blanche Anarkali tout en jouant la chanson. La chorégraphie est de Devesh Mirchandani.

Découvrez les performances de Saumya :

« Une de mes chansons préférées pour le beau temps à Mumbai. Yeh badal yeh hawa yeh kajraare nayan aur mera dil. Chorégraphiée par @deveshmirchandani #monsoon #monsoonsong #reelsvideo #reelsindia », l’actrice a légendé son message.

Saumya est très active sur Instagram et continue de publier des photos et des bobines de son entraînement, de ses performances de danse et de ses séances photo chaudes.

L’actrice est devenue célèbre pour avoir interprété le personnage d’Anita Bhabi dans la comédie à succès Bhabhi Ji Ghar Par Hain pendant environ cinq ans. L’actrice a quitté la série en août de l’année dernière. Elle est remplacée par Nehha Pendse dans la série.

Saumy n’a jusqu’à présent pris aucun nouveau rôle à la télévision quotidiennement après avoir quitté la série. L’actrice s’occupe en passant du temps de qualité avec sa famille et son fils et en créant du contenu attrayant pour sa page Instagram.