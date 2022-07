La renommée d’Anupamaa Anagha Bhosale chante des bhajans au temple ISKCON après avoir cessé d’agir; partage la vidéo avec sa signification [WATCH]

émission de télévision Anupama domine les charts TRP. Tous les acteurs sont assez populaires grâce au spectacle. De Rupali Ganguly, Gaurav Khanna, Sudhanshu Panday à Aneri Vajani – toutes les stars ont leurs fans spécifiques. Récemment cependant, Anagha Bhosale choqué tout le monde alors qu’elle décidait de quitter le top show. Elle a en fait cessé d’agir pour suivre la voie religieuse. Alors qu’elle se consacrait au service du Seigneur Krishna, ses réseaux sociaux sont maintenant remplis d’images et de bhajans remplis d’ondes positives.

Anagha Bhosale chante Lord Krishna bhajan

S’adressant à son compte Instagram, Anagha Bhosale a partagé une vidéo dans laquelle on peut la voir chanter un Bhajan. Elle vit maintenant à Govardhan Ecovillage – ISKCON et alors que les fidèles se rassemblent pour chercher des bénédictions, Anagha Bhosale peut être vue submergée par le pouvoir divin alors qu’elle chante le Bhajan. Elle a partagé la vidéo avec la légende “Les paroles de ce bhajan sont si belles Il dit tout / mon destin peut changer pour de bon juste par la poussière de tes pieds de lotus mon Krishna, Tout ce que je désire quitter mon corps en te voyant devant moi, dans ton souvenir, dans la conscience de krishna , alors ma naissance est un succès.”

Comment Anagha passe-t-elle ses journées à Ecovillage ?

Il y a quelques jours à peine, Anagha avait partagé une vidéo donnant un aperçu de la façon dont elle passe son temps à Ecovillage. Du balayage du sol de la chambre du Seigneur Krishna au lavage des ustensiles, elle s’est totalement divisée en servant le pouvoir puissant. Dans la légende, elle a écrit : “En servant, nous devenons plus humbles et notre désir de servir devient plus fort ! Je t’aime ma Sri Sri Radha Vrindavan Bihari Ji.”

Anagha Bhosale a joué le rôle de Nandini Iyer dans Anupamaa qui est titré par Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey.