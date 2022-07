La renommée d’Anupamaa Anagha Bhosale alias Nidhi réfléchit sérieusement au mariage – s’ouvre sur son “partenaire de vie”

L’actrice Anagha Bhosale était le visage assez populaire jusqu’à il n’y a pas si longtemps sur ce qui continue d’être sans doute l’émission la plus populaire actuellement sur Télévision indienne Anupama. Cela a donc été un choc pour tous Anagha Bhosale fans quand l’actrice de télévision a non seulement quitté l’émission, ce qui n’est pas rare de nos jours dans l’industrie de la télévision indienne, mais aussi la télévision pour de bon ou alors c’est ce qu’elle dit, et a décidé de déménager dans un écovillage à Wada, un quartier du Maharashtra, pour passer le reste de son temps imprégnée de spiritualité et offrant des services audit écovillage. Eh bien, d’après ce que nous entendons maintenant, l’actrice Anupamaa Anagha Bhosale est enfin prête à se marier également.

L’actrice Anupamaa Anagha Bhosale s’ouvre sur son mariage

Dans une conversation avec Bombay Times, Anagha Bhosale a remis les pendules à l’heure sur son nouveau voyage de spiritualité et d’abandon des plaisirs mondains, soulignant que ce n’est pas comme si elle avait renoncé au monde tel que nous le connaissons, et insiste sur le fait qu’elle veut toujours obtenir mariée, dans l’espoir de trouver bientôt le bon partenaire de vie qui soit aussi spirituel et religieux qu’elle. Eh bien, j’espère que le souhait d’Anagha Bhosale pour son M. Right en particulier se réalisera le plus tôt possible.

L’actrice Anupamaa Anagha Bhosale n’a pas renoncé à ses responsabilités

Dans le même chat, Anagha Bhosale a ajouté que son nouveau style de vie ne signifie pas qu’elle a oublié ses responsabilités, faisant savoir à ses fans et sympathisants qu’elle continue de rendre visite à ses parents de temps en temps et fait consciencieusement ce qui doit être fait. en tant que fille. Jusqu’à ce que son Mr. Right ne se présente pas, Anagha se contente de continuer à vivre comme un ermite dans l’écovillage de Wada car elle sent que le bonheur qu’elle y a trouvé est quelque chose qu’elle a recherché toute sa vie.