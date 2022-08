À l’ère des médias sociaux d’aujourd’hui, les vidéos d’animaux de compagnie, ainsi que d’animaux sauvages, et leurs bouffonneries sont devenues très populaires dans le monde entier. Récemment, une vidéo de la «rencontre unique» d’un chat domestique avec un dauphin, dans un parc de mammifères marins, est devenue virale sur Internet. Si l’amour des chats pour le poisson n’est pas un fait méconnu, cette rencontre amicale unique en son genre entre un chat et un dauphin a laissé les internautes stupéfaits.

Dans la vidéo virale, qui a été enregistrée au Theatre of the Sea aux États-Unis d’Amérique, on peut voir un chat de compagnie profiter d’une promenade en bateau avec ses propriétaires. Bientôt, le félin est approché par l’un des dauphins dressés au parc des mammifères marins. Alors que le dauphin sort la tête de l’eau, on voit le chat se frotter la tête contre le mammifère aquatique dans un geste amical. La vidéo a été partagée par un compte nommé « Wonder of Science » sur Twitter avec le capitaine – « Une rencontre unique entre un chat et un dauphin. Crédit : Théâtre de la mer. »

Regarde:

Une rencontre unique entre un chat et un dauphin. Crédit : Théâtre de la Merpic.twitter.com/9pZi5TgYHY — Merveille de la science (@wonderofscience) 13 août 2022

Peu de temps après que la vidéo a fait surface sur la plateforme de micro-blogging, elle est devenue virale en un rien de temps. Jusqu’à présent, la vidéo virale a recueilli plus de 2,1 millions de vues avec plus de 51 000 likes et des milliers de retweets. Twitterati a également afflué vers la section des commentaires du tweet pour partager ses réactions à la vidéo amusante.

Un utilisateur a écrit : « C’est l’une des preuves pour prouver que, pourquoi les dauphins sont très intelligents pour même comprendre les animaux sur terre et leur amour ? les lions, les dauphins et les caméléons sont plus intelligents sur terre que toute autre espèce. et les icônes des opérations de renseignement de nombreux pays.

Un autre l’a qualifié de “un peu trop adorable”.

De plus, un utilisateur a également écrit en plaisantant: “Tu sens comme ma nourriture.”

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici