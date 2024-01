La rencontre Revanth-Akbaruddin suscite le buzz Congrès-AIMIM | Nouvelles de l’Inde

HYDERABAD : Est-ce que Congrès essayer de réparer les barrières avec Asaduddin Owaisi c’est AIMIM ou mènera-t-il un combat acharné contre Asaduddin avant le Lok sabha élections?

Réunion du ministre en chef de Telangana, A Revanth Reddy, avec le chef de file de l’AIMIM à l’assemblée de Telangana Akbaruddin Owaisi à Londres vendredi n’était pas un hasard. Revanth avait invité Akbaruddin à étudier le projet riverain de la Tamise et à imiter les meilleures pratiques pour rajeunir le Musique rivière à Hyderabad.

La rencontre entre amis devenus ennemis a conduit à parler dans les cercles politiques de la possibilité que le Congrès tende un rameau d’olivier à l’AIMIM. Même si aucun des dirigeants des deux camps ne le dit ouvertement, la possibilité que le grand vieux parti invite le président de l’AIMIM, Asaduddin, à rejoindre le bloc INDE n’est pas exclue. Ceci au moment où certains responsables du Congrès discutent déjà avec un autre parti de la vieille ville d’Hyderabad, le Majlis Bachao Tehreek (MBT), en vue d’un éventuel rapprochement.

Le buzz autour de la réconciliation entre les deux rivaux a commencé lorsque le gouvernement dirigé par Revanth a nommé Akbaruddin président provisoire de l’Assemblée après avoir formé le gouvernement en décembre. Le ministre en chef a également tenu une réunion exclusive avec les députés de l’AIMIM sur le développement de la vieille ville d’Hyderabad avant leur rendez-vous à Londres.

Un haut responsable politique de l’AIMIM a déclaré qu’il n’y avait même pas une bouffée d’air à Dar-us-Salam, le siège de l’AIMIM, concernant un éventuel rapprochement et a ajouté qu’il ne fallait pas oublier qu’Asaduddin avait appelé les musulmans à voter pour « mamu » (dirigé par le KCR). BRS) » lors des récents sondages de l’Assemblée. Mais on dit dans les cercles du Congrès que rien ne peut être exclu à ce stade.

Une partie de hauts responsables politiques a déclaré au haut commandement du parti que l’AIMIM devrait être intégré au bloc INDE car cela consoliderait non seulement le vote minoritaire pour le Congrès à Telangana mais ailleurs dans le pays ainsi que dans les sondages de Lok Sabha.

En outre, le Congrès de Telangana dispose de 64 sièges à l’Assemblée, soit seulement quatre sièges au-dessus du seuil de la majorité simple, ce qui suscite de nombreuses inquiétudes quant à la possibilité que l’opposition fasse tomber le gouvernement. Les sept députés de l’AIMIM pourraient donner au Congrès un coussin indispensable.

Cependant, il existe un autre groupe de politiciens du Congrès travaillant avec le membre de l’AICC en charge de Telangana Deepa Das Munshi et d’autres secrétaires de l’AICC qui ont tenu des réunions avec les dirigeants de groupes anti-AIMIM, notamment le MBT, le chef de Tahreek Shabban, Mushtaq Mallik, et d’autres. « Nous voulons montrer à l’AIMIM sa place. La stratégie consiste à affronter Asaduddin dans la circonscription d’Hyderabad Lok Sabha en présentant contre lui un candidat redoutable », a déclaré un haut responsable politique du Congrès.

Cependant, le groupe des seniors, qui souhaite inviter l’AIMIM si le Congrès souhaite un rapprochement avant le scrutin, estime que le MBT est un groupe dissident et que l’AIMIM en a presque terminé politiquement dans la vieille ville d’Hyderabad.

Pour sa part, le leader du MBT, Amjadullah Khan, a confirmé à TOI que certains politiciens du Congrès l’avaient approché mais il ne pouvait pas divulguer de détails à ce stade. Un haut dirigeant de l’AICC a déclaré que le haut commandement du parti à Delhi n’avait pas encore pris de décision finale quant à l’opportunité d’inviter l’AIMIM ou de continuer à être des antagonistes politiques.

En outre, MBT a écrit des lettres aux dirigeants du bloc INDE Rahul Gandhi , Lalu Prasad Yadav, Arvind Kejriwal et d’autres mèneront d’abord des enquêtes pour évaluer les dommages causés par l’AIMIM aux partis laïcs du Telangana et d’autres États. « Les partis laïcs peuvent remporter de nombreux sièges au Lok Sabha en battant le BJP si les frères Owaisi (Asaduddin et Akbaruddin Owaisi) se taisent. Ce sont leurs discours qui polarisent les votes et aident le BJP », a déclaré le leader du MBT, Amjadullah Khan.

L’AIMIM entretenait des relations amicales avec les gouvernements du Congrès, tant dans l’Andhra Pradesh qu’au Centre, jusqu’à ce qu’ils rompent leurs liens après qu’Akbaruddin ait été emprisonné sous le gouvernement du Congrès dirigé par Kiran Kumar Reddy pour un discours prétendument incendiaire en 2012. Rahul Gandhi avait accusé l’AIMIM d’être L’équipe B du BJP, mais la séquence des événements a déclenché des discussions dans les cercles politiques sur la possibilité d’un réalignement.

