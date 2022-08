La rencontre Poutine-Erdogan pourrait approfondir les liens économiques malgré les sanctions de guerre

Commentez cette histoire Commentaire

La Russie se tourne vers la Turquie et d’autres nouveaux partenaires commerciaux potentiels alors qu’elle tente de contourner les sanctions occidentales qui commencent à mordre encore plus profondément dans son économie après son invasion de l’Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine doit rencontrer son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, à Sotchi vendredi, et la réunion – la deuxième des dirigeants en un peu plus de deux semaines – déclenche des alarmes sur le fait que le Kremlin pourrait renforcer les liens économiques avec un pays de l’OTAN. qui ne s’est pas associé à l’imposition de sanctions contre Moscou.

Une proposition russe interceptée avant la réunion indique que la Russie espère que la Turquie acceptera de nouveaux canaux pour l’aider à éviter ces restrictions sur ses secteurs bancaire, énergétique et industriel.

La proposition, qui a été partagée cette semaine avec le Washington Post par les services de renseignement ukrainiens, appelle le gouvernement d’Erdogan à autoriser la Russie à acheter des participations dans les raffineries de pétrole turques, les terminaux pétroliers et les réservoirs – une décision qui, selon les économistes, pourrait aider à dissimuler l’origine de ses exportations après l’embargo pétrolier de l’Union européenne entre pleinement en vigueur l’année prochaine. La Russie demande également que plusieurs banques turques appartenant à l’État autorisent des comptes de correspondant pour les plus grandes banques russes, ce qui, selon les économistes et les experts en sanctions, constituerait une violation flagrante des sanctions occidentales, et que les producteurs industriels russes soient autorisés à opérer hors des zones économiques libres en Turquie. .

Rien n’indique que la Turquie soutiendrait ces arrangements puisqu’ils exposeraient les propres banques et entreprises du pays à des sanctions secondaires et leur couperaient l’accès aux marchés occidentaux. Ni le gouvernement turc ni le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n’ont répondu aux demandes de commentaires. Le Kremlin a précédemment décrit la réunion Poutine-Erdogan comme étant axée sur la coopération militaro-technique.

Des responsables gouvernementaux occidentaux, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat en raison de la sensibilité de la situation, ont déclaré au Post qu’ils n’étaient pas au courant de la proposition interceptée mais savaient que la Russie cherchait des moyens de contourner les sanctions liées à la guerre et leurs dommages économiques croissants. Les responsables russes parcourent le monde pour essayer de trouver des personnes qui seraient disposées à faire des affaires avec leurs institutions financières, disent-ils, notant que la Turquie fait partie d’un groupe de juridictions approchées en raison de leur laxisme en matière d’application.

Les Russes font face à la perspective de pénuries de style soviétique alors que les sanctions frappent

La Russie étant coupée d’une grande partie de l’économie mondiale, de telles ouvertures sont un signe des inquiétudes croissantes du régime, disent ces responsables et économistes occidentaux. Poutine a qualifié les sanctions occidentales d’échec – un flux constant de revenus provenant des ventes d’énergie a soutenu le rouble russe et le système financier du pays – et le Fonds monétaire international prévoit désormais que l’économie russe ne chutera que de 6% cette année.

Mais les économistes disent que les gros titres masquent un effondrement dans une large bande de l’industrie manufacturière russe et qualifient le secteur bancaire de “système zombie”, avec l’interdiction du retrait des dépôts en devises fortes. Bien que la Russie ait cherché à détourner les flux commerciaux vers des pays comme l’Inde et la Chine, le blocage imposé par l’Occident sur les importations de composants de haute technologie a paralysé certaines industries.

“La situation sera plus sombre l’année prochaine”, a déclaré Sergei Guriev, professeur à Sciences Po en France et ancien économiste en chef à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. “Personne ne sait comment les choses vont fonctionner lorsque l’embargo européen sur le pétrole entrera en vigueur. Nous sommes en territoire inconnu.”

De nouveaux chiffres publiés la semaine dernière par l’agence russe de statistiques Rosstat montrent à quel point certains secteurs ont été durement touchés. La production automobile, l’industrie la plus dépendante des composants étrangers, a baissé de 89% en juin sur un an, tandis que la production d’ordinateurs et de semi-conducteurs a baissé de 40% sur un an et celle des machines à laver de près de 59%.

“Il est clair que les choses vont devenir de plus en plus difficiles”, a déclaré Maxim Mironov, professeur de finance à l’IE Business School de Madrid. L’annonce cette semaine que l’une des principales usines automobiles de la société d’État AvtoVAZ réduirait ses effectifs signale un manque d’autres options pour l’entreprise – et le gouvernement, a-t-il noté. “Les coupes budgétaires commencent et cela pourrait conduire à des tensions sociales.”

D’autres secteurs de haute technologie comme la production pharmaceutique pataugent également. Une enquête de la Banque centrale de Russie le mois dernier a révélé que 40% des producteurs pharmaceutiques n’avaient pas réussi à remplacer les importations d’ingrédients et d’équipements. “La Russie a essayé de délocaliser la production pharmaceutique, mais cela n’a manifestement pas réussi”, a déclaré Elina Ribakova, économiste en chef adjointe à l’Institute of International Finance, basé à Washington. “Parfois, les données globales ne couvrent pas toutes les nuances”, a-t-elle déclaré, les producteurs d’aluminium étant confrontés à des points d’étranglement sur les approvisionnements chimiques vitaux.

Sergei Aleksashenko, ancien vice-président de la Banque centrale actuellement en exil aux États-Unis, a déclaré qu’il était impératif pour la Russie de trouver des canaux financiers alternatifs pour ses banques. “C’est une question d’argent”, a-t-il déclaré, soulignant que l’Iran, avec l’aide de la Russie et de la Turquie, avait auparavant réussi à contourner les sanctions occidentales. “Si vous payez cher, il y aura des banques prêtes à prendre le risque.”

Les sanctions historiques contre la Russie ont leurs racines dans l’appel émotionnel de Zelensky

Le régime de Poutine espérait auparavant contourner les sanctions actuelles en créant des systèmes de paiement alternatifs via les banques chinoises, selon une source bien connectée. Fonctionnaire de l’État russe, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles. Pourtant, les banques chinoises ont hésité à assumer ce rôle en raison du risque de sanctions secondaires. Et malgré les importations croissantes du pays de pétrole et de gaz russes, il ne peut pas remplacer tous les besoins en équipement de la Russie.

Une étude du Green Finance & Development Center de l’Université Fudan de Shanghai a conclu que les craintes de sanctions ont incité la Chine à abandonner de nouveaux investissements en Russie cette année dans le cadre de son initiative “la Ceinture et la Route”. Les responsables occidentaux ont déclaré qu’il était devenu clair que la Chine n’était pas un canal adéquat pour que la Russie atténue l’impact des sanctions, forçant le Kremlin à chercher désespérément d’autres partenaires.

Dans la relation compliquée d’Erdogan avec Poutine – marquée par des périodes de conflit et de coopération – la Russie avait un poids important dans le passé et a montré son mécontentement en coupant le flux de touristes vers la Turquie ou en interdisant l’importation de produits agricoles turcs. Pour sa part, la Turquie a fait de son refus de longue date de se joindre aux sanctions contre des pays comme la Russie et l’Iran une question de principe. Depuis le début de la guerre d’Ukraine, il s’est positionné comme médiateur entre Moscou et Kyiv – un rôle qui a semblé porter ses fruits le mois dernier lorsque la Turquie et les Nations Unies ont négocié un accord pour reprendre les expéditions de céréales depuis les ports ukrainiens bloqués.

Erdogan veut l’acquiescement de Poutine pour une opération militaire turque planifiée contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie. La Russie maintient des troupes dans la région dans le cadre de son soutien au président syrien Bashar al-Assad.

Selon deux hommes d’affaires moscovites, les chaînes d’approvisionnement du commerce de détail sont déjà en cours de reconstruction en Russie avec l’aide de la Turquie. Le propriétaire d’une grande chaîne de distribution a déclaré que ses points de vente avaient complètement réorganisé l’approvisionnement via de nouveaux hubs en Turquie, en Israël, en Chine et en Azerbaïdjan. Des données commerciales récentes de l’Institut turc des statistiques, le bureau des statistiques d’Ankara également connu sous le nom de Turkstat, montrent que les exportations turques mensuelles vers la Russie ont bondi d’environ 400 millions de dollars entre février et juin.