La rencontre passionnante d’un garçon avec King Cobra vous laissera stupéfait

Les serpents sont l’un des reptiles les plus redoutés au monde. Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 81 000 à 1 38 000 personnes meurent chaque année des suites de morsures de serpent. Parmi le large éventail de serpents vicieux qui existent, le King Cobra est en tête de liste des plus dangereux. Une fois qu’ils ont enfoncé leurs crocs acérés et venimeux dans leur proie, il ne faut que quelques instants avant que la victime ne meure d’une mort douloureuse.

La plupart des gens courent dans la direction opposée chaque fois qu’ils aperçoivent un King Cobra dans les rues. Cependant, ce petit garçon semble avoir vaincu sa phobie des serpents comme un pro. Une vidéo de lui s’attaquant à un cobra furieux sur la route a incité les internautes à se frotter les yeux avec incrédulité.

Meilleure vidéo Showsha

Un compte nommé anumalsinthenaturetoday a mis en ligne cette vidéo terrifiante sur l’application de partage de photos. « Via nature tie », lit-on dans la légende.

Envoyant la chair de poule dans le dos, la vidéo s’ouvre avec le jeune debout courageusement à côté d’un énorme cobra. Il avance lentement vers le reptile venimeux pour tenter de le capturer.

Cependant, au moment où le petit enfant essaie d’attraper le serpent par la queue, le reptile a soudainement pris une position défensive. Se retournant dans un mouvement rapide, le cobra sembla siffler sur le garçon, passant en mode attaque.

Le brave gamin ne semblait pas découragé et continuait d’essayer de s’emparer du cobra géant à tout prix. Après quelques tentatives, le cobra a finalement fait face à l’enfant avec une capuche relevée. Le garçon leva la main et attendit une seconde avant d’attraper le cobra par le cou, prenant ce dernier totalement au dépourvu.

Le clip désormais viral a semé une onde de choc parmi les internautes face à ce spectacle inhabituel. “Êtes-vous fou??” a interrogé un utilisateur inquiet. “Wow”, a écrit un autre Instagrammer sans voix.

Ce n’était pas la première fois que des gens étaient vus en train d’accomplir des actes dangereux avec des serpents. Dans une autre vidéo, un homme du nom de Mike Holston, qui prétend être un vrai Tarzan, a été vu en train d’avoir une rencontre risquée avec un cobra qui a également secoué les téléspectateurs. Regardez la vidéo ici :

Comment appelez-vous ces personnes ? Courageux ou fou ?

