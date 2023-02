La rencontre d’un paddleboarder avec une baleine géante laisse Twitter envieux

Il n’y a rien de tel que l’expérience d’être témoin des merveilles de la nature de vos propres yeux. Couvrant environ 70 % de la surface de la Terre, l’océan a tant à offrir lorsqu’il est entretenu avec soin. Une séquence fascinante a été filmée lorsqu’un paddleboarder a rencontré une baleine géante de près. La baleine géante était juste sous le paddleboard, et sa taille massive pouvait laisser n’importe qui stupéfait pendant un moment. Le clip, partagé sur Twitter, a été capturé à partir d’une vue aérienne et a montré la créature nageant lentement vers le paddleboarder. Sa nageoire a doucement poussé le bateau vers l’avant alors qu’il tournait autour de lui avant de nager.

Intimidés par le moment, les utilisateurs des médias sociaux ont mentionné que cela aurait été une expérience incroyable mais un peu effrayante en même temps. D’autres, plus effrayés par la proximité de la baleine, ont fait remarquer que cela aurait été terrifiant si la créature avait renversé le paddleboarder. Pourtant, la plupart voulaient simplement vivre une expérience similaire. «Comme j’envie le pagayeur. Heureusement, il n’est pas sorti pour essayer de trouver ce gentil géant. Il l’a trouvé et a voulu jouer un peu. Quelle personne chanceuse », a écrit un utilisateur.

❤️ Comme j’envie le pagayeur. Heureusement, il n’est pas sorti pour essayer de trouver ce gentil géant. Il l’a trouvé, n voulait jouer un peu. Quelle personne chanceuse.— Rosa (@MUFC1LADY) 3 février 2023

“C’était tellement beau. Deux d’entre eux. Dieu, j’espère que je vivrai assez longtemps pour vivre un moment comme celui-ci. J’aime tous les cétacés », lit-on dans un tweet.

🥹🥹c’était trop beau. Deux d’entre eux. Dieu, j’espère que je vivrai assez longtemps pour vivre un moment comme celui-ci. J’aime tous les cétacés ❤️— Skyhigh46332 (@ Sqeaky1149) 3 février 2023

Un autre utilisateur a tweeté: “C’est incroyable, tellement apaisant et une expérience à ne jamais oublier.”

C’est incroyable, tellement apaisant et une expérience à ne jamais oublier. 🙌🏻🌟🙌🏻— Trish (@mollymills1997) 2 février 2023

Ces gentils géants, bien qu’ils vivent dans l’eau, ressemblent beaucoup aux humains. Les baleines viennent à la surface pour respirer de l’air, comme les humains, ce sont aussi des mammifères à sang chaud qui allaitent leurs bébés. La baleine bleue est la plus grande de toutes les baleines, qui peut mesurer plus de 100 pieds et peser jusqu’à 200 tonnes, selon World Wildlife. Ils errent autour de l’océan en communiquant dans des sons complexes et mystérieux. Ils ont une épaisse couche de graisse appelée graisse qui les isole des eaux froides de l’océan. Actuellement, il reste une population d’environ 400 baleines noires de l’Atlantique Nord. La population des autres espèces varie de 10 000 à 90 000. Les baleines sont de grands contributeurs à la lutte contre le changement climatique. Ils jouent un rôle crucial dans la capture du carbone de l’atmosphère. En fait, chaque grande baleine séquestre environ 33 tonnes de CO2 en moyenne.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici