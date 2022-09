La rencontre d’un chimpanzé échappé avec un gardien de zoo essayant de le récupérer en Ukraine fait fondre les cœurs

La Russie lançant une attaque militaire à part entière contre l’Ukraine a ébranlé la conscience du monde entier et, dans les derniers développements, la guerre en cours est entrée dans son 196e jour. Une vidéo virale d’un chimpanzé s’échappant d’un zoo de Kharkiv est devenue une lueur d’espoir et de compassion pour la nation déchirée par la guerre. Un utilisateur de Twitter qui a partagé le clip viral a affirmé que le chimpanzé avait réussi à fuir un zoo de Kharkiv et avait commencé à marcher dans la ville.

Pendant ce temps, les employés du zoo qui suivaient le chimpanzé essayaient constamment de convaincre l’animal de retourner au zoo. Au départ, l’animal a refusé, cependant, lorsqu’il a commencé à verser, le chimpanzé a accepté de revenir en échange de la veste d’un employé du zoo. Dans la vidéo virale, on voit le chimpanzé marcher librement dans les rues de Kharkiv. À un moment du clip, on peut voir l’animal avoir une interaction pacifique avec l’un des employés du zoo.

La femme en question s’approche paisiblement de l’animal puis s’assied à côté de lui. Le chimpanzé fait de même, au bout d’un moment, on voit la même femme enfiler sa veste sur l’animal puis la ramener au zee en bicyclette. Tout en partageant la vidéo, l’utilisateur de Twitter a déclaré : « À Kharkiv, un chimpanzé s’est échappé d’un zoo. Il se promenait dans la ville pendant que les employés du zoo essayaient de le convaincre de revenir. Soudain, il a commencé à pleuvoir et le singe a couru vers un employé du zoo pour une veste, puis a accepté de retourner au zoo. Jetez-y un œil ici :

#Ukraine A Kharkiv, un chimpanzé s’est échappé d’un zoo. Il se promenait dans la ville pendant que les employés du zoo essayaient de le convaincre de revenir. Soudain, il a commencé à pleuvoir et le singe a couru vers un employé du zoo pour une veste, puis a accepté de retourner au zoo. pic.twitter.com/4AGiAHw1wf – Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) 6 septembre 2022

La vidéo virale a recueilli plus de 4,3 millions de vues et plus de 129,3 mille likes sur l’application de médias sociaux. Un barrage d’internautes a répondu au clip en louant les efforts des gardiens de zoo. Un utilisateur a apprécié les employés pour avoir utilisé un mode pacifique pour récupérer l’animal. L’utilisateur a déclaré: «Comme le personnel était bon. Pas de force, pas de tranquillisants ou de pièges. Un manteau, un câlin et un vélo.

Quelle était la qualité du personnel. Pas de force, pas de tranquillisants ou de pièges. Un manteau, un câlin et un vélo. – DaveVsGoliath2 (@DGoliath2) 6 septembre 2022

Un autre a déclaré qu’il est tout à fait inspirant de voir de la compassion chez les civils de ce pays déchiré par la guerre. L’utilisateur a écrit: «Leur pays est en guerre et ils ont toujours la compassion et les moyens de mettre une veste sur un animal perdu. Quelle culture magnifique.

Leur pays est en guerre, et ils ont encore la compassion et les moyens de mettre une veste à un animal perdu. Quelle culture magnifique. – Faites en sorte que cela ait du sens (@m_candella) 6 septembre 2022

Un autre a commenté : « Le gardien du zoo a été très courageux d’être si près de ce chimpanzé. Ces primates peuvent être très agressifs les uns envers les autres dans la nature. En captivité, ils peuvent allumer leur gardien en quelques secondes et infliger des blessures gravement invalidantes ou mortelles.

Oui, le gardien du zoo a été très courageux d’être si près de ce chimpanzé. Ces primates peuvent être très agressifs les uns envers les autres dans la nature. En captivité, ils peuvent allumer leur gardien en quelques secondes et infliger des blessures gravement invalidantes ou mortelles. – Nancy Ellen (@nebryant) 6 septembre 2022

Un internaute a ajouté : “Ce gardien de zoo qui approche un chimpanzé “stressé” dans une zone de guerre est plus courageux que je ne le serai jamais.”

Ce gardien de zoo qui approche un chimpanzé “stressé” dans une zone de guerre est plus courageux que je ne le serai jamais. — Le nom ne peut pas être vide (@mynameismud97) 6 septembre 2022

Le président russe, Vladimir Poutine, dans sa décision de placer l’Ukraine de Volodymyr Zelensky sous son contrôle, a constamment ciblé des villes clés du pays, notamment Kyiv et Kharkiv. Dans ce contexte, des millions de civils ont été contraints de fuir leur pays et de chercher refuge dans les pays voisins jusqu’à ce que la situation soit maîtrisée.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici