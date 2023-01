La rencontre des lutteurs avec le ministre des Sports A Thakur se termine à 2 heures du matin, impasse

Le chef de l’organisme de lutte Brij Bhushan Sharan Singh, face aux allégations #MeToo, a déclaré vendredi que les accusations portées contre lui faisaient partie d’un “complot politique”.

“Il s’agit d’un complot politique contre moi. Il y a une tentative de calomnier les lutteuses et le sport”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il tiendrait une conférence de presse à midi et exposerait ceux qui sont derrière ces allégations.

Des lutteurs indiens célèbres, dont le médaillé olympique Bajrang Punia et Sakshi Malik, ainsi que Vinesh Phogat et d’autres, organisent un sit-in depuis deux jours à Jantar Mantar contre le président de la WFI, l’accusant d’exploitation sexuelle et d’intimidation et ont exigé que la fédération être dissous.

Tard hier soir, le ministre des Sports Anurag Thakur a rencontré les lutteurs protestataires lors d’une réunion qui a duré quatre heures mais n’a pas réussi à avancer. Le ministre a exhorté les manifestants à attendre car le ministère a demandé une réponse à la fédération.

Les lutteurs ne sont pas prêts à accepter autre chose que la démission du président de la WFI.

Plus tôt mercredi, le centre avait précisé que si la WFI ne répondait pas dans les trois prochains jours, le ministère des Sports “poursuivrait l’action contre la fédération conformément aux dispositions du Code national de développement du sport, 2011”.

“Malheureusement, nous n’avons pas obtenu de réponse satisfaisante. Hier, nous avons eu 1-2 victimes parmi nous mais maintenant nous avons 5-6 lutteuses, qui ont été harcelées (sexuellement). Nous ne pouvons pas les nommer maintenant, après tout ce sont des filles et sœurs de quelqu’un. Mais si nous sommes obligés de divulguer son identité, ce sera une journée noire », a déclaré Vinesh, double médaillé aux Championnats du monde, jeudi après-midi, alors qu’il s’adressait aux médias.

La lutteuse olympienne Bajrang Punia a déclaré: “Cinq à six lutteuses sont ici avec nous qui ont fait face à ces atrocités et nous avons des preuves pour le prouver.”

L’ancien lutteur et leader du Haryana BJP, Babita Phogat, s’est rendu hier sur le site de la manifestation pour rencontrer les lutteurs en tant que médiateur du gouvernement et a assuré aux grapplers que leurs demandes seraient satisfaites. “Je leur ai assuré que le gouvernement était avec eux. J’essaierai de résoudre leurs problèmes aujourd’hui”, a déclaré Babita.