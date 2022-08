La rencontre de la star d’OnlyFans avec les fans suscite le chaos alors que des milliers de personnes font la queue pendant des heures et que les parieurs s’évanouissent dans la cohue

UN événement pour rencontrer un influenceur populaire a déclenché le chaos après que des milliers de personnes se soient présentées plus que prévu.

Les fans qui espéraient apercevoir Anna Paul, 23 ans, ont fait la queue pendant des heures dans un centre commercial de Perth, en Australie, tandis que certains se sont évanouis dans la hâte d’être inclus.

Les fans se sont précipités pour essayer d’apercevoir la star et mannequin d’OnlyFans Anna Paul Crédit : Instagram/@anna_paull

Les invités incontrôlables ont été poussés et bousculés alors qu’ils attendaient dans la file d’attente Crédit : TikTok/@jamila__king/

Un nombre significativement plus élevé de personnes ont assisté à l’événement que prévu Crédit : TikTok/@jamila__king/

Un message sur TikTok a montré des abonnés en ligne impatients d’essayer d’entrer Crédit : TikTok/@jamila__king/

La star de TikTok et OnlyFans devait se retrouver face à face avec certains de ses meilleurs abonnés en ligne – mais l’opportunité a suscité beaucoup plus d’intérêt que prévu.

Les organisateurs s’attendaient à ce qu’environ 200 à 300 personnes assistent à l’événement au Hay Street Mall dimanche – mais un groupe beaucoup plus important a assisté à la place, a rapporté le New York Post.

Une publication sur TikTok a montré que les gens se faisaient pousser et bousculer pendant qu’ils attendaient.

Il disait: “A attendu plus de 5 heures, a été écrasé et piétiné, à bout de souffle, s’est presque évanoui pour qu’il soit fermé par la police.”

Une personne a affirmé avoir attendu toute la nuit pour voir Anna, qui compte plus de cinq millions de fans de TikTok et deux millions sur Instagram, et a été dévastée par son annulation.

Ils ont dit: «Je suis arrivé à 2 heures du matin et j’ai pu la voir mais seulement pendant une fraction de seconde et je pouvais à peine dire quoi que ce soit mais toujours très reconnaissant. Tellement triste qu’il ait été annulé.”

La police a dû s’impliquer après que la chance de passer du temps avec le Queenslander ait eu raison de certains fans.

Les tensions ont commencé à bouillir alors que certains ont commencé à sauter les files d’attente, plusieurs personnes s’effondrant et ayant besoin d’une assistance médicale.

Dans un clip partagé en ligne, on voit des gens chanter à l’extérieur de la salle alors que des officiers tentent de les séparer.

Anna a partagé une mise à jour de son Instagram s’excusant auprès de la foule impatiente.

Elle a écrit: «Pour des raisons de sécurité, la police d’Australie-Occidentale a dû fermer tôt la rencontre et l’accueil de Perth.

“C’est devenu un énorme danger pour la sécurité. Merci d’être incroyable.

“Je suis tellement désolé. Nous avons fait de notre mieux pour travailler avec la police, mais c’était trop. Votre sécurité est toujours notre préoccupation numéro 1. Je vous aime.”

Un porte-parole de la police a déclaré que l’événement avait été interrompu après que la taille de la foule ait dépassé ce qui avait été prévu.

Il a déclaré: «En raison de la taille de la foule et du manque de sécurité appropriée et d’autres planifications d’événements en place pour faire face à la foule plus importante que prévu, et en consultation avec la direction du magasin, l’événement a été fermé et la police a commencé à disperser la foule. de la région.”

Le mannequin avait effectué une tournée en Australie dans le cadre de sa collaboration avec le label de fitness STAX.

Dans un message partagé sur Instagram, la marque de vêtements de sport a déclaré: “En mon nom et au nom de Matilda, nous avons la malheureuse nouvelle et avons été dirigés par la police de Perth qu’en raison du contrôle des foules, nous ne sommes pas en mesure de procéder à la rencontre d’aujourd’hui à Perth.

“Nous sommes submergés par la réponse et ne pouvons pas vous remercier tous autant pour votre soutien continu à STAX. et tout ce que nous faisons.

“Comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas ainsi que nous avions prévu aujourd’hui, j’ai personnellement le cœur brisé que nous ne puissions pas continuer. Nous vous aimons et apprécions chacun d’entre vous.”