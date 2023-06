La rencontre de Blinken avec Xi Jinping lors de sa visite en Chine semble réparer les relations

La réunion a donné au dirigeant chinois Xi Jinping une chance d’améliorer l’image du pays à l’étranger – non seulement aux États-Unis mais en Europe, en Asie du Sud-Est et ailleurs en faisant de la Chine un partenaire raisonnable.

Les attentes des deux côtés auraient difficilement pu être inférieures au début du voyage. Le secrétaire avait annulé une visite en février après qu’un ballon espion chinois ait traversé l’espace aérien américain. Les échanges réguliers entre Pékin et Washington – déjà à un niveau historiquement bas – ont été presque entièrement gelés.

Mais malgré le doute – et une disposition des sièges nettement plus éloignée que celle prévue pour les précédents secrétaires d’État, ou même le fondateur de Microsoft, Bill Gates, plus tôt ce mois-ci – Pékin a présenté la réunion comme un succès. Le monde a besoin d’une relation américano-chinoise généralement stable, a déclaré Xi à Blinken lundi, selon les médias d’État.