La rencontre de Biden avec Macron intervient dans un contexte de tensions transatlantiques croissantes

“Je pense que l’on peut parfaitement comprendre la détermination du gouvernement américain à défendre ses intérêts économiques et à promouvoir des technologies plus vertes”, a déclaré M. Le Maire aux journalistes en marge des réunions du G20 en novembre. “Mais cela ne devrait pas avoir d’effets secondaires négatifs sur leurs alliés européens et sur l’économie européenne.”

M. Biden devrait tenter d’apaiser les inquiétudes de la France jeudi lors de sa rencontre avec M. Macron. Mais il n’est pas clair que la loi sur la réduction de l’inflation puisse être modifiée de manière à calmer le contrecoup. De hauts responsables américains ont défendu la politique, arguant que les incitations à encourager la production nationale de batteries sont une question de sécurité économique qui profitera en fin de compte aux alliés des États-Unis.

“C’est raisonnablement convivial”, a déclaré Mme Yellen à propos de la législation lors du sommet DealBook du New York Times mercredi. “Nous sommes fortement dépendants de la Chine pour la plupart des minéraux qui entrent dans la fabrication des batteries, et l’objectif de la loi sur la réduction de l’inflation est d’avoir des chaînes d’approvisionnement plus adéquates parmi nos amis, nos partenaires commerciaux.”

John Podesta, conseiller principal de la Maison Blanche sur l’innovation et la mise en œuvre des énergies propres, a déclaré cette semaine que les États-Unis étaient convaincus que la loi sur la réduction de l’inflation ne violait aucune règle de l’Organisation mondiale du commerce.

“Nous avons l’intention de mettre en œuvre ces dispositions et attendons avec impatience le dialogue”, a ajouté M. Podesta. “Mais nous pensons que non seulement ceux-ci seront des moteurs de l’économie américaine, mais qu’en fin de compte, ils auront d’énormes avantages à travers le monde alors que nous réduirons le prix de l’énergie propre et des technologies d’énergie propre.”

Le débat sur les subventions aux véhicules électriques sera l’une des questions les plus controversées à l’ordre du jour alors que les gouvernements américain et européen tiendront leur dernière série de réunions économiques dans le cadre d’un cadre appelé le Conseil du commerce et de la technologie, à partir du 5 décembre à Washington.

Les États-Unis et l’Union européenne ont mis en place un groupe de travail en octobre pour discuter de leur scission sur la fourniture de véhicules électriques. Les responsables européens ont pressé les États-Unis d’apporter une sorte de modification à la loi afin de garantir que les fabricants européens puissent bénéficier des mêmes avantages accordés aux producteurs du Canada et du Mexique, dont les produits sont également éligibles au crédit d’impôt.