Le président Joe Biden à la Maison Blanche le 10 mars. Il est sur le point de rencontrer d’autres dirigeants du Quad – Japon, Australie et Inde – vendredi. | Alex Wong / Getty Images

Une idée vieille de dix ans – un groupe de quatre nations pour freiner l’agression de la Chine – est sur le point de connaître un grand moment.

Lorsque le président Joe Biden rencontrera virtuellement les dirigeants du Japon, de l’Inde et de l’Australie vendredi, il fera bien plus que se joindre à un rassemblement de routine des nations. Il montrera l’importance croissante d’une alliance informelle de ces quatre pays pour contrer la Chine, connue sous le nom de «Quad».

Le Dialogue quadrilatéral sur la sécurité, une idée née à la suite du tsunami dévastateur de l’océan Indien en 2004, n’a jamais vu ses chefs de gouvernement se rencontrer auparavant. Et malgré 14 années à essayer d’en faire un forum efficace pour coordonner les politiques dans l’Indo-Pacifique, il a rarement fait beaucoup de substance.

Mais la session de vendredi est sur le point de changer cela.

De hauts responsables de l’administration ont déclaré que le Quad annoncerait un accord de financement «historique» et «sans précédent» pour produire 1 milliard de vaccins pour l’Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde, d’ici 2022. Nikkei Asia a indiqué mercredi que le groupe prévoyait de constituer un approvisionnement. chaîne de minéraux de terres rares qui pourraient éroder la domination de la Chine dans la fabrication de produits tels que les smartphones et les batteries pour véhicules électriques. Et plusieurs sources affirment que les quatre pays publieront pour la première fois une déclaration commune sur leur vision commune de la coopération régionale.

La réunion au niveau présidentiel et ces mouvements, alors, «est une déclaration que le Quad est là pour rester», a déclaré Tanvi Madan, un expert du groupe à la Brookings Institution.

Mais la nouvelle proéminence du groupe n’est pas sans controverse. Pékin le considère (naturellement) comme expressément conçu pour contrecarrer les objectifs économiques et militaires de la Chine.

Alors que la plupart des experts le voient de cette façon, aucun État membre – y compris les États-Unis – ne dira extérieurement que les préoccupations concernant la Chine animent le Quad. Au lieu de cela, ils affirment qu’il existe pour des nations démocratiques partageant les mêmes idées pour améliorer la vie de millions de personnes dans la région et maintenir le statu quo géopolitique.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, par exemple, a déclaré aux journalistes cette semaine que le groupe s’occupait de «défis urgents» mais ne concernait pas «un seul concurrent».

Ce qui se passera vendredi aura donc un impact sur l’avenir de l’engagement de l’Amérique dans les relations indo-pacifiques et américano-chinoises. L’attente est Biden et ses homologues solidifieront la place du Quad dans ces futurs.

«Pour les États-Unis, c’est une grande adhésion», a déclaré Sheila Smith, chercheuse principale pour les études sur le Japon au Council on Foreign Relations (CFR) à Washington, DC. «C’est une déclaration assez significative de l’intention américaine de construire avec ces pays un cadre pour la région à l’avenir.»

Qu’est-ce que le Quad?

Le Quad est né de la tragédie et de la nécessité.

En décembre 2004, un séisme de magnitude 9,1 a frappé l’océan Indien au large des côtes indonésiennes, déclenchant le tsunami le plus meurtrier de l’histoire. Environ 230 000 personnes ont été tuées par le tremblement de terre et le tsunami en quelques heures. Ses effets ont été ressentis principalement en Indonésie mais aussi aussi loin qu’en Afrique de l’Est. L’événement a causé des dommages estimés à 10 milliards de dollars dans le monde, ce qui en fait l’une des pires catastrophes humanitaires de l’histoire.

«Les infrastructures de base telles que les abris, la capacité médicale, les voies de transport, les services d’urgence, l’électricité, la communication et l’assainissement ont été perdues», a noté le Centre pour la sécurité maritime internationale en 2016.

Les forces armées des États-Unis, de l’Inde, du Japon et de l’Australie se sont toutes mobilisées pour aider à la riposte et ont même travaillé ensemble dans ce qu’on appelait le Tsunami Core Group. Cette cellule de coordination a été efficace et a prouvé le concept de coopération quadrilatérale. Mais une fois que tous les navires et hélicoptères sont retournés à leurs bases, il n’y a pas eu de véritable suivi pour transformer le partenariat à quatre en quelque chose de plus durable.



Jordon R. Beesley / US Navy via Getty Images Les marins de l’US Navy remplissent des cruches d’eau purifiée le 4 janvier 2005 pour soutenir la réponse humanitaire après le tsunami et le tremblement de terre de 2004.

Puis, en 2007, le Premier ministre japonais Abe Shinzo discutait avec des assistants de la manière de transformer ses vues plus bellicistes de politique étrangère en politique réelle. Une façon de faire cela, m’a dit Smith du CFR, était de «mettre la diplomatie des valeurs au centre de [Japan’s] penser à travailler avec des partenaires de la région. » De plus, ce serait bien si des démocraties fortes s’unissaient pour garder l’Indo-Pacifique libre et ouvert au commerce, entre autres.

Le gouvernement japonais a rappelé le succès de l’équipe de quatre pays contre le tsunami et a considéré qu’il s’agissait d’un modèle potentiel pour un tel groupe.

Une vague de discussions a conduit à des progrès en 2007 alors que le Quad naissant organisait un exercice militaire et une ronde de dialogue. Mais après que la Chine ait vivement critiqué la formation du groupe, l’Australie (et aussi l’Inde, disent certains) a eu froid aux yeux et s’est retirée de l’équipe de quatre pays afin de maintenir de bonnes relations avec la Chine.

Les rêves Quad d’Abe ont ainsi été anéantis et le sont restés pendant 10 ans.

« Vous devez vous rappeler que c’était une période différente dans la façon dont ces pays envisageaient les relations avec la Chine », m’a dit Smith, notant qu’ils espéraient engager Pékin et ainsi l’encourager à devenir un acteur plus responsable sur la scène mondiale. « Avancez une décennie, maintenant nous avons une vision très différente de la puissance chinoise. »

La confrontation, et non la coopération, avec la Chine est devenue l’approche privilégiée à Washington, introduite en partie au cours des quatre dernières années par l’ancien président Donald Trump.

En novembre 2017, l’administration Trump a relancé l’idée du Quad avec ses homologues étrangers. Les quatre pays ont déclaré qu’ils travailleraient ensemble pour patrouiller les voies navigables régionales où la Chine agissait de manière agressive, comme dans la mer de Chine méridionale. Cela a conduit certains commentateurs et responsables chinois à supposer qu’ils assistaient aux étapes embryonnaires d’une «OTAN asiatique», une référence à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, qui a commencé comme une alliance militaire pour contrer l’Union soviétique en Europe.

Les membres du Quad ont mis fin à tout discours de cette nature, publiant des déclarations publiques qui n’ont jamais cité la montée en puissance de la Chine pour le retour du Quad. «Les discussions ont porté sur la coopération basée sur leur vision et leurs valeurs convergentes pour la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans une région de plus en plus interconnectée qu’ils partagent entre eux et avec d’autres partenaires», lit-on dans un communiqué du ministère indien des Affaires extérieures. le temps.

Mais les experts sont presque unanimes sur le fait que le Quad roule à nouveau parce que le président Xi Jinping a transformé la Chine en une puissance ouvertement antagoniste. Entre autres choses, il a consolidé le contrôle sur les chaînes d’approvisionnement des industries clés et harcelé les voisins en mer pour des gains territoriaux et énergétiques.

La Chine s’est également engagée dans une bataille meurtrière pour une frontière contestée avec l’Inde, a entamé une guerre commerciale avec l’Australie, a piraté le gouvernement américain et a utilisé pendant des années sa puissance pour pousser le Japon sur des questions économiques et militaires.

L’idée animante derrière le Quad est donc que les quatre nations ont de meilleures chances de freiner l’agression de la Chine ensemble que séparément. Comment affronter exactement Pékin, cependant, était la question longtemps sans réponse du groupe. «La coopération quadrilatérale a toujours été une belle opportunité à la recherche d’un véritable agenda», a déclaré Eric Sayers, expert des relations américano-chinoises à l’American Enterprise Institute.

Les responsables du groupe se sont réunis au moins sept fois depuis 2017, mais toujours en dessous du niveau présidentiel ou du premier ministre, pour discuter de préoccupations allant des pratiques commerciales de la Chine à sa puissance militaire croissante. Et en novembre dernier, des navires de guerre et des avions de guerre des quatre pays se sont réunis pour l’exercice d’entraînement militaire de Malabar dans l’océan Indien, la plus grande démonstration de force des membres du Quad à ce jour.



Getty Images Le secrétaire d’État de l’époque, Mike Pompeo, lors d’une réunion du Quad en octobre 2020.

Mais malgré diverses réunions et déclarations soutenant le Quad, il ne faisait pas vraiment plus que de la formation maritime et exprimait le besoin d’une large coopération, ont déclaré des experts. Le mieux que certains puissent dire, c’est que le groupe a rapproché les nations et a rendu l’idée d’un cadre à quatre voies dans l’Indo-Pacifique plus acceptable.

Le Quad était donc un bon endroit pour interagir entre les nations, mais surtout sans dents.

Krokmou, c’est-à-dire jusqu’à maintenant.

La réunion du vendredi du Quad est un déploiement majeur pour le groupe

Un fil conducteur de la politique étrangère de Biden est la conviction que pour résoudre de gros problèmes, les États-Unis doivent travailler avec leurs alliés et partenaires. Affronter la Chine est l’un de ces défis, et le Quad est un moyen prêt à l’emploi pour y parvenir.

La nouvelle administration ne «se tourne pas vers les alliés de Quad uniquement pour des apparitions», a déclaré Sameer Lalwani, directeur du programme Asie du Sud au Stimson Center. «Il s’agit d’un véritable partage du fardeau» entre «les plus grands pays, les plus grandes économies, les puissances maritimes dotées de réelles capacités navales et les démocraties».

Les deux résultats attendus de la réunion de vendredi en sont des exemples. La population indienne d’un milliard et plus a besoin d’aide pour fabriquer et distribuer des vaccins contre les coronavirus. Au lieu de se tourner vers la Chine pour cela, les trois autres pays du Quad sont prêts à offrir une aide financière.

«Quelque chose comme l’initiative de vaccination sera le résultat le plus important et le plus tangible du Quad à certains égards», a déclaré Madan de Brookings. Il a également «l’avantage supplémentaire de dire à la région qu’il ne s’agit pas seulement de la Chine».

«C’est une preuve de concept pour le Quad», a-t-elle ajouté.

La Chine produit également environ 60% des minéraux de terres rares du monde, ce qui a poussé les républicains et les démocrates à demander aux États-Unis de défier Pékin sur ce front. Si la Chine continue d’exploiter et de raffiner la plupart des terres rares du monde, elle aura davantage son mot à dire dans l’avenir des télécommunications, des technologies vertes et d’autres industries importantes du futur qui reposent sur ces éléments.

Une partie de la plate-forme de Biden consiste à moderniser l’économie américaine pour rivaliser avec la Chine dans ces secteurs, ce qui nécessite de relâcher l’emprise de Pékin sur la chaîne d’approvisionnement des terres rares. C’est un défi énorme, mais facilité par de grands pays comme l’Inde, le Japon et l’Australie prêts à aider, disent les experts.

En plus du mouvement potentiel sur les questions liées au climat, on s’attend également à ce que les quatre pays publient une déclaration conjointe, la première déclaration du genre pour le Quad. Lalwani de Stimson a déclaré qu’un tel effort uni, bien que pro forma, montrerait que le Quad est désormais considéré comme un groupe multilatéral important, pas seulement comme un projet parallèle.

«La trajectoire du Quad est clairement ascendante», a-t-il déclaré.



Xinhua / Zhang Yuwei via Getty Images Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi lors d’une conférence de presse le 7 mars. Il a critiqué le Quad.

Cela laisse présager des problèmes potentiels avec la Chine, et Pékin a déjà fait connaître son mécontentement face à la montée en puissance du groupe.

En octobre dernier, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré: [the Quad] poursuit est de clamer la mentalité de la guerre froide et de susciter la confrontation entre différents groupes et blocs et d’attiser la concurrence géopolitique. » C’est une rhétorique plus passionnée que celle qu’il a utilisée en 2018, lorsqu’il a appelé le concept du Quad «écume de mer», car il allait bientôt se dissiper.

Mais l’administration Biden n’est pas effrayée et a déclaré avec insistance que le Quad était un élément central de ses plans. Le groupe est « fondamental, une base sur laquelle construire une politique américaine substantielle dans la région indo-pacifique », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan lors d’un événement de janvier à l’Institut américain de la paix.

C’est la bonne perspective, m’ont dit la plupart des experts. « Si la Chine se comportait bien, vous ne verriez pas ces pays s’engager sur ces choses », a déclaré Madan.

Après la réunion de vendredi, il est donc probable que le Quad soit officiellement passé d’une idée marginale à une pièce maîtresse des conceptions de quatre nations pour la région, une qui pourrait amener la Chine au talon.

« L’objectif ici est essentiellement de présenter le Quad comme une nouvelle caractéristique de la diplomatie régulière dans l’Indo-Pacifique », a déclaré cette semaine un haut responsable de l’administration à Reuters.