La rencontre d’Acuña et le tir à taux garanti soulèvent des questions sur la sécurité des joueurs et des supporters

CHICAGO (AP) – Le voltigeur des Blue Jays de Toronto, Kevin Kiermaier, a repensé au scénario dans sa tête. La foule applaudit et il voit un fan courir vers lui.

« Chaque fois que j’entends les fans devenir fous de nulle part, je me retourne toujours », a déclaré Kiermaier. « Un de ces jours, j’ai l’impression que quelqu’un va se précipiter vers moi. »

C’est ce qui est arrivé à la star des Braves d’Atlanta, Ronald Acuña Jr., lundi soir au Colorado, envoyant le voltigeur sur le gazon du Colorado. Et l’épisode avec l’un des favoris pour le titre de MVP de la NL s’est produit quelques jours seulement après qu’une fusillade, selon la police, ait probablement eu lieu à l’intérieur du champ de taux garanti.

Alors que la Ligue majeure de baseball est sur la bonne voie pour connaître une augmentation marquée de la fréquentation cette année, deux incidents très médiatisés ont soulevé des questions sur la sécurité des joueurs et des supporters à l’intérieur et à l’extérieur des stades de baseball des grandes ligues.

« C’est toujours un peu effrayant quand on se retrouve dans des situations comme celles que nous avons eues à Chicago, surtout en regardant la vidéo et que je suis assis là dans le champ gauche en train de jouer un match de baseball et que toutes ces activités se déroulent », a déclaré Tony Kemp d’Oakland. «C’est un peu effrayant. Cette balle aurait pu me toucher, et vous savez, j’ai une famille et des gens qui prennent soin de moi et je prends soin d’eux.

L’Association des joueurs de la Ligue majeure de baseball a déclaré que le syndicat prenait la sécurité des joueurs « très au sérieux » et qu’il révisait les protocoles des clubs et des stades tout au long de chaque saison « afin d’atténuer la possibilité d’incidents similaires à l’avenir ».

Le voltigeur des Cubs de Chicago, Ian Happ, membre du sous-comité exécutif de huit joueurs du syndicat, a qualifié la situation avec Acuña de « moment effrayant ». Mais il a mis en garde contre le lien entre ce qui s’est passé avec Acuña et la fusillade au stade.

« Je pense qu’ils sont très différents », a-t-il déclaré. « Je pense que chacun doit probablement être évalué individuellement. »

Acuña a été approché par deux supporters au milieu de la septième manche lors de la victoire 14-4 d’Atlanta contre le Colorado.

Un fan a passé ses bras autour d’Acuña dans le champ droit avant que le personnel de sécurité ne l’attrape rapidement. Un deuxième fan a ensuite sprinté vers le groupe, renversant Acuña, et ce fan a été rattrapé alors qu’un membre du personnel de sécurité le poursuivait.

« J’avais un peu peur au début », a déclaré Acuña par l’intermédiaire d’un interprète. «Je pense que les fans étaient là et demandaient des photos. Je ne pouvais vraiment rien dire car à ce moment-là, la sécurité était déjà là et nous étions déjà un peu enchevêtrés, mais la sécurité a pu arriver et tout va bien.

Les deux fans font face à des accusations d’intrusion et de trouble à l’ordre public, selon la police de Denver.

« Heureusement, ils n’essayaient pas de blesser Acuña dans cette situation », a déclaré le joueur de deuxième but des Rays de Tampa Bay, Brandon Lowe. « Là encore, si cela se reproduit, vous ne pouvez pas être certain qu’une personne aura de la mauvaise volonté envers ce type. C’est vraiment préoccupant et j’espère que des mesures seront prises pour s’assurer que cela ne se reproduise plus.

Les fans qui courent sur le terrain n’ont rien de nouveau pour le baseball. Les joueurs sont priés pendant l’entraînement de printemps de faire tout ce qu’ils peuvent pour se mettre à l’écart chaque fois que cela se produit.

« Ils vous disent qu’il pourrait y avoir une envie de les attaquer ou quelque chose comme ça », a déclaré le voltigeur des Phillies Jake Cave. «Ils disent s’il vous plaît, ne faites pas ça. On ne sait jamais ce que quelqu’un a sur lui. Quelque chose de pointu. Vous pourriez être blessé.

Les intrus sur le terrain sont généralement remis à la police avant d’être expulsés du stade. Les clubs peuvent pénaliser séparément les intrus sur le terrain en les interdisant l’accès à leurs stades.

Le bureau du commissaire examine tous les incidents et peut imposer des sanctions supplémentaires, pouvant aller jusqu’à une interdiction à vie de tous les stades et installations de la MLB.

Mais il était inhabituel de voir deux supporters entrer en contact avec un joueur et le renverser.

« Je suis content que tout se soit bien passé, mais ce n’est pas le cas », a déclaré Kiermaier. « Il semble que la sécurité prenne toujours un peu plus de temps que ce qui est nécessaire dans la plupart des endroits, ou que les agents de sécurité ne soient pas aptes à poursuivre certaines personnes. Je l’ai vu beaucoup au fil des années.

« J’ai vu des personnes âgées qui sont chargées de la sécurité et d’autres qui ne semblent tout simplement pas physiquement aptes à ce que cela se produise. »

L’incident avec Acuña s’est produit le même jour où le commissaire de police par intérim de Chicago a déclaré qu’une fusillade qui avait blessé deux femmes lors du match Athletics-White Sox de vendredi soir impliquait très probablement une arme à feu qui avait explosé à l’intérieur du champ de taux garanti.

Les deux femmes blessées, âgées de 42 et 26 ans, devraient se remettre de la fusillade survenue au cours de la quatrième manche. La police a déclaré que la femme de 42 ans avait été blessée par balle à la jambe et que la femme de 26 ans avait une écorchure à l’abdomen. L’homme de 26 ans a refusé de recevoir des soins médicaux, selon un communiqué de la police.

Un porte-parole du département de police de Chicago a déclaré mardi que l’enquête restait active.

Si l’arme a explosé à l’intérieur de la maison des White Sox, l’attention se porte sur la façon dont elle a été introduite dans l’établissement. La MLB a mis en place un contrôle obligatoire de détection de métaux depuis le jour de son ouverture en 2015.

« Je pense que chaque fois que vous entendrez cela, cela vous alarmera non seulement pour votre sécurité, mais aussi pour votre famille », a déclaré le voltigeur des Texas Rangers Travis Jankowski. « Nous avons des proches assis dans nos sièges presque à chaque match à domicile que nous jouons et également dans de nombreux matchs à l’extérieur. C’est donc une de ces choses pour lesquelles vous espérez que la MLB et que vous avez confiance que la sécurité de la MLB s’en occupe.

Cela soulève également des questions sur la décision de continuer à jouer. Fred Waller, surintendant par intérim du département de police de Chicago, a déclaré que la police avait initialement demandé que le match soit interrompu après la découverte de la fusillade. Les White Sox ont déclaré samedi qu’ils ne savaient pas au début qu’une femme blessée pendant le match avait été abattue et que la police aurait arrêté le jeu si les policiers estimaient qu’il était dangereux de continuer.

« Je veux dire, le terrain de baseball devrait être une zone de sécurité et nous devrions y sentir la plus grande sécurité », a déclaré Kemp. « Alors, oui, c’est définitivement une semaine un peu effrayante. »

Les rédacteurs d’AP Baseball Mike Fitzpatrick et Ronald Blum, le rédacteur d’AP Sports Dan Gelston et les rédacteurs indépendants d’AP Cameron Van Til et Ian Harrison ont contribué à ce rapport.

