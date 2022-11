La rencontre controversée de Rishi Sunak avec le président chinois annulée

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La rencontre controversée de Rishi Sunak avec le président chinois Xi Jinping a été annulée en raison des perturbations causées au sommet du G20 en Indonésie après une frappe de missile en Pologne.

Downing Street a accusé la perturbation des horaires résultant de l’incident de choc d’avoir évincé les pourparlers de Xi du programme du Premier ministre, mais a refusé de dire quelle partie avait annulé la réunion.

Les plans de la réunion en marge du sommet de Bali, annoncés à la dernière minute mardi, ont déclenché l’alarme parmi les faucons conservateurs chinois, qui craignaient que M. Sunak ne devienne indulgent envers Pékin.

Cela est venu après que M. Sunak a signalé qu’il ne poursuivrait pas le plan de la prédécesseure Liz Truss visant à faire passer la Chine d’un “défi” à une “menace”, aux côtés de la Russie, dans l’évaluation officielle des priorités du Royaume-Uni en matière de défense, de sécurité et de politique étrangère.

Répondant à la nouvelle de la réunion prévue, l’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith a déclaré qu’il était “inquiet” que Sunak soit perçu comme faible par Xi en raison de l’apparence que le Royaume-Uni “dérive vers l’apaisement avec la Chine”.

Et le militant Luke de Pulford de l’Alliance interparlementaire sur la Chine a mis en garde contre le fait de donner à Xi l’impression que les relations revenaient au “business as usual” après des années en

Lors de la course à la direction conservatrice de l’été, M. Sunak a qualifié la Chine de “plus grande menace à long terme pour la Grande-Bretagne et la sécurité économique et nationale du monde” et a promis une série de mesures pour contrer son influence.

Mais à son arrivée en Indonésie, il a considérablement réduit sa rhétorique, affirmant que la Chine était “sans aucun doute la plus grande menace étatique pour notre sécurité économique”, mais qu’en termes de sécurité nationale, il s’agissait d’un “défi systémique” plutôt que d’une “menace”. .

Les efforts de M. Sunak pour réduire les tensions avec Pékin ont fait écho à la position de Joe Biden lors de ses premiers entretiens en personne en tant que président avec M. Xi lundi, au cours desquels il a tenté de positionner la relation entre leurs deux superpuissances comme une relation de concurrence et non de conflit.

Le numéro 10 a minimisé aujourd’hui les suggestions selon lesquelles des préoccupations politiques avaient joué un rôle dans l’annulation de la réunion prévue.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré qu’il y avait eu des changements importants dans les calendriers de tous les côtés après que M. Biden a convoqué une réunion impromptue des dirigeants de l’OTAN et du G7 à Bali en réponse au missile polonais.

Une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu’elle n’avait “aucune information à partager” concernant les raisons de l’annulation.

Le porte-parole a déclaré : “La Chine s’est engagée à travailler avec le Royaume-Uni pour promouvoir le développement sain et stable des relations sino-britanniques sur la base du respect mutuel, de l’égalité et des avantages mutuels, et espère que le Royaume-Uni rencontrera la Chine à mi-chemin”.