La renaissance italienne se poursuit alors que les hommes de Mancini repoussent l’Autriche en prolongation pour réserver leur place pour les quarts de finale de l’Euro 2020

Gagnant facilement ses trois premiers matches du Groupe A, l’Italie a été lente face à une équipe autrichienne moins talentueuse.

Ciro Immobile frappant le montant en première mi-temps était le plus proche de marquer en temps réglementaire, tandis qu’en seconde mi-temps, Marko Arnautovic avait un but de la tête refusé par VAR pour hors-jeu.

Au début des prolongations, l’Italie a trouvé son rythme avec le remplaçant Federico Chiesa qui a rompu l’impasse grâce à une fantastique volée du pied gauche lors d’une passe de Leonardo Spinazzola dans les six mètres.

Juste avant la pause, Matteo Pessina a arraché un ballon libre après une bousculade dans la surface et a semblé mettre l’égalité hors de doute avec son tir poussé dans le coin inférieur droit.

Au cours des cinq dernières minutes, cependant, Sasa Kalajdzic a provoqué la panique en retirant un coup de tête basse d’un corner, mais l’Italie a réussi à tenir le coup pour un triomphe 2-1.

31 matchs sans défaite 🌟L’Italie a établi un nouveau record national en battant l’Autriche pour se qualifier pour les quarts de finale de #Euro2020 🇮🇹 pic.twitter.com/Q6rCnjYaIs – CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) 26 juin 2021

La soirée a commencé physiquement, avec une suspension du bad boy Arnautovic recevant un carton jaune en moins de deux minutes.

Tentant de s’accrocher à un ballon en profondeur, le gardien Daniel Bachmann n’a pas apprécié que Ciro Immobile entre des deux pieds, bien que l’homme de la Lazio n’ait pas été averti.

Les Italiens ont commencé à se rapprocher du but grâce à la menace de l’arrière gauche Spinazzola, plus Domenico Berardi sur le côté droit de l’attaque.

Leur premier tir au but est venu du gauche lorsque Lorenzo Insigne a tenté son célèbre tir de curling. Mais il n’avait pas assez de virage pour déranger Bachmann à l’approche du quart d’heure.

Avec Spinazzola à nouveau impliqué, cependant, Nicolo Barella a testé les réflexes de Bachmann à bout portant alors que le gardien de Watford gardait son tir extérieur du pied avec ses pieds.

L’arrêt de Daniel Bachmann pour nier Nicolò Barella #EURO2020pic.twitter.com/UXCjFXju6k – RouteOneFootball (@Route1futbol) 26 juin 2021

Arnautovic aurait dû faire mieux lorsqu’il était net au but après avoir battu Leonardo Bonnucci pour le rythme, mais n’a pu que reprendre la volée.

Les Autrichiens ont cherché à punir leurs ennemis au compteur après avoir absorbé la pression avec le double vainqueur de la Ligue des champions et skipper David Alaba, mais n’ont pas eu la qualité pour briser l’Italie dans le dernier tiers quand ils sont arrivés là-bas.

Les Azzurri, quant à eux, étaient toujours prêts pour un tir de l’extérieur de la surface, Immobile frappant le montant avec environ 10 minutes avant la mi-temps.

De retour pour le deuxième versement toujours à égalité à 0-0, l’Italie semblait avoir eu une conversation sévère avec l’entraîneur Roberto Mancini et était désireuse de prendre l’avantage.

Barella a interrompu l’élan lorsqu’il a été réservé pour une faute au bord de la surface, bien qu’Alaba n’ait pu frapper le coup franc résultant au-dessus de la barre après quelques minutes tendues d’organisation.

Alaba était plus tard sur place pour dégager une passe sur le compteur qui semblait certaine pour les pieds d’Immobile, et ailleurs, l’Autriche a défendu fermement même en donnant le ballon à bon marché dans les zones dangereuses.

Arnautovic est presque devenu un héros national à la 65e minute en dirigeant le signe de tête d’Alaba hors du bar, mais VAR l’a déclaré hors-jeu pour briser le cœur des Autrichiens et apaiser momentanément les esprits italiens.

L’Italie avait encaissé un but… Pendant deux minutes. Marko Arnautovic est exclu par la VAR pour hors-jeu 😫#EURO2020 | #ITA#AUTpic.twitter.com/OLPOCi58sm – Objectif (@goal) 26 juin 2021

L’Autriche étant à nouveau hors-jeu à 15 minutes de la fin, un penalty potentiel a été refusé, alors qu’une Italie léthargique ne semblait pas plus près de sortir de son malaise.

Présenter Manuel Locatelli, Federico Chiesa et Andrea Belotti – les deux derniers en double remplacement – était un stratagème de Mancini pour le faire alors que le match se dirigeait vers la prolongation.

C’est bon, Wembley te fait juste ça – Barney Ronay (@barneyronay) 26 juin 2021

1 144 minutes et ça compte… C’est désormais la plus longue séquence sans encaisser de but de l’histoire de l’Italie 😳🇮🇹 pic.twitter.com/3iBBsJQZSu – ESPN FC (@ESPNFC) 26 juin 2021

Klaxon 🚨Austria en prolongation était de loin la meilleure équipe en seconde période, mais peuvent-ils supporter cette pression ? 🤔#EURO2020 | #ITA#AUTpic.twitter.com/pz6KARyU8u – Objectif (@goal) 26 juin 2021

Entrant dans le livre des records, ce fut le plus long – à 1 144 minutes et plus – que l’Italie n’avait pas encaissé de but de toute son histoire.

De plus, ils étaient allés en prolongation pour la huitième fois de l’Euro – plus que toute autre équipe.

Cinq minutes plus tard, Chiesa a rendu la foi de Mancini en démontrant une excellente technique pour rentrer à la maison avec son pied gauche.

En faisant tomber la balle précise de Spinazzola, il avait de l’espace autour de la surface de six mètres pour écraser Bachmann et réveiller la foule tout en garantissant que lui et Enrico devenaient le premier couple père-fils à marquer des buts à l’Euro.

L’Italie fait la percée 🇮🇹Federico Chiesa quitte le banc pour donner l’avantage à l’Italie avec une belle finition 👏#EURO2020 | #ITA#AUTpic.twitter.com/Cu4CmWwY6L – Objectif (@goal) 26 juin 2021

Les Chiesas sont les seuls père et fils à avoir tous les deux marqué aux championnats d’Europe en Angleterre. – Richard Jolly (@RichJolly) 26 juin 2021

Peu de temps après qu’Insigne ait obtenu un coup franc destiné à la lucarne, Matteo Pessina, qui a marqué contre le Pays de Galles en phase de groupes, a probablement mis l’égalité hors de doute en récupérant un ballon libre après une bousculade dans la surface et en perçant la maison dans le coin inférieur.

Les rêves de l’Autriche en lambeaux, ils n’ont pas pu – bien qu’ayant forcé Gianluigi Donnarumma à faire un bel arrêt juste après la pause – trouver deux réponses dans la seconde moitié de la prolongation.

Mais Kalajdzic a en effet provoqué la panique en rencontrant un corner avec une tête basse alors qu’il restait environ cinq minutes.

L’Italie étant capable de tenir le coup, ce sont les quadruples vainqueurs de la Coupe du monde qui se qualifient pour les quarts de finale pour affronter la Belgique ou le Portugal à Munich la semaine prochaine.