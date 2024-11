La renaissance du logo patrimonial de Triumph est une perfection rétro

La marque de moto Triumph a relancé son logo classique lors du lancement de sa nouvelle gamme héritage. La collection Modern Classic Icon Editions présente le logo traditionnel de la marque datant de 1907, apportant une dose élégante de nostalgie intemporelle à sa gamme populaire de classiques modernes.

Avec une touche vintage sur mesure, chaque vélo unique a une esthétique rétro caractéristique, avec un design épuré et des touches rétro célébrant l’héritage durable de la marque. Alliant sophistication moderne et esthétique classique, la renaissance du logo patrimonial est l’embellissement parfait pour commémorer plus d’un siècle de design intemporel et d’ingénierie raffinée.

(Crédit image : Triomphe)

Le logo Triumph classique a un attrait vintage caractéristique avec son lettrage sur mesure et son design oblique. Peint dans une luxueuse teinte dorée, le logo revisité accompagne parfaitement la palette de couleurs noir saphir et argent aluminium de la collection Icon. Avec une doublure peinte à la main, chacune des sept motos uniques a une touche sur mesure qui allie un style classique à plus de cent ans d’évolution des performances.

Parmi la collection figurent divers modèles Bonneville et Scrambler, ainsi que le best-seller Bonneville Bobber. Les vélos en édition limitée seront disponibles pour une production exclusive d’un an. « Les Triumph Modern Classics ont une réputation durable de style original, de haute qualité, de finition haut de gamme et de performances modernes. C’est cette authenticité, associée à l’héritage et à la passion encapsulés dans le logo de 1907, qui séduira les pilotes plus jeunes et plus âgés. « , déclare Paul Stroud, directeur commercial de Triumph Motorcycles.

