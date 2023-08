La renaissance des échecs en Inde : la montée d’une génération dorée

Quatre Indiens, dont trois adolescents, ont atteint les quarts de finale de la Coupe du monde FIDE 2023, signalant une renaissance des échecs dans le pays qui a donné naissance au jeu.

Cette Coupe du Monde n’est pas le plus grand tournoi d’échecs, c’est le tournoi des Candidats FIDE. Huit joueurs peuvent jouer et le gagnant aura alors la chance de défier le champion du monde en titre, le Chinois Ding Liren. Vishwanathan Anand est le seul Indien à avoir déjà participé au tournoi des candidats.

«Chaturanga» serait né sous la dynastie Gupta et serait ensuite devenu populaire dans le monde entier sous divers noms. Aujourd’hui, c’est un sport mondial pratiqué dans 172 pays. Mais le voyage d’échecs de l’Inde moderne n’a pas pris une tournure transformatrice jusqu’à ce que Viswanathan Anand décroche le titre de grand maître en 1988.

Une flopée de prodiges

Depuis lors, l’Inde en a produit 81 de plus en seulement trois décennies. Les jeunes indiens ont toujours bien performé aux Championnats du monde juniors et juniors dans diverses catégories d’âge, mettant en valeur la profondeur des jeunes talents du pays.

Avec un soutien continu, l’Inde pourrait bientôt défier et surpasser les géants des échecs comme les États-Unis et la Russie. Comme le note Viswanathan Anand dans cet article, « Le filet s’est transformé en inondation. D’abord, il y a eu une flopée de jeunes qui sont devenus grands maîtres, puis nous avons vu des signes de maturité et d’endurance à l’Olympiade d’échecs, et maintenant nous le voyons aussi dans les performances à la Coupe du monde d’échecs. La génération dorée des échecs indiens, menée par D Gukesh et R Praggnanandhaa, mais aussi composée de tant d’autres jeunes prometteurs, commence à véritablement s’imposer sur la scène mondiale. Ils vont continuer à atteindre de nouveaux sommets.

Des grands maîtres comme Anand ont joué un rôle central dans la vulgarisation du jeu. Il ne peut y avoir de meilleur témoignage de l’émergence de l’Inde en tant que superpuissance des échecs que le fait qu’Anand lui-même a été battu au jeu par un prodige.

Gukesh bat Anand… : D Gukesh, 17 ans, a dépassé Vishwanathan Anand en tant qu’Indien le mieux classé au classement FIDE cette année. Anand est le meilleur joueur indien depuis 1987.

Gukesh est le deuxième plus jeune grand maître et le plus jeune Indien à avoir réalisé cet exploit. Il occupe désormais la 9e place de la liste FIDE pour le mois d’août et la 7e place du classement mondial en direct.

Après sa défaite, Anand aurait déclaré: «Même si je suis en semi-retraite depuis quelques années, perdre une place que vous occupez depuis 37 ans est, eh bien, c’est historique, je dois l’admettre.

Et Carlssen aussi… : Il y a un an, Gukesh avait défrayé la chronique en battant le Norvégien Magnus Carlssen, champion du monde. Mais alors, Gukesh n’est pas le seul. Rameshbabu Pragnananda a déjà battu Carlsen.

L’or 2020 de l’Inde : L’Inde a reçu la médaille d’or de l’Olympiade d’échecs conjointement avec la Russie après une finition effrénée. Cette équipe avait de jeunes grands maîtres comme D Harika, Nihal Sarin, Vidith Gujarathi et Divya Deshmukh.

Quand Modi a introduit les échecs dans les écoles

La perception en Inde des échecs est passée d’un simple passe-temps à un sport de compétition sérieux. C’est grâce aux encouragements forts prodigués par le gouvernement.

Commencer jeune : En 2009, en tant que Gujarat CM, Narendra Modi a rendu les échecs obligatoires dans les écoles. Ceci après avoir appris lors d’une visite en Azerbaïdjan que les étudiants y étaient plus vifs que dans d’autres anciennes républiques soviétiques, car « le mantra était leur initiation massive aux échecs à un très jeune âge ».

Les échecs sont enseignés comme matière scolaire en Arménie et en Azerbaïdjan. L’Inde a également essayé d’imiter cela dans certains États. Au Rajasthan, les échecs ont été enseignés comme matière obligatoire pendant un mois en 2022. Le Gujarat a été le premier État à introduire les échecs dans le programme scolaire, suivi du Tamil Nadu.

Entraînement plus difficile : Le soutien financier et la reconnaissance du gouvernement et des entités privées ont encouragé davantage de joueurs à poursuivre une carrière professionnelle aux échecs.

La Westbridge Chess Academy d’Anand a été une source d’inspiration pour de nombreux jeunes joueurs. L’académie a aidé D Gukesh à naviguer dans le monde complexe des échecs professionnels. La All India Chess Federation a ouvert plusieurs centres de formation et académies, la dernière à Odisha.

L’essor des plateformes d’échecs en ligne a permis aux joueurs de s’entraîner, de concourir et d’apprendre plus facilement des joueurs du monde entier sans contraintes géographiques.

Compétition Plus : L’Inde a accueilli l’Olympiade d’échecs de 180 nations en 2022 à Chennai avec un budget de 10 millions de dollars. Ce grand événement a montré l’ambition sportive de l’Inde et son statut mondial croissant.

Chennai détient la couronne en tant que capitale des échecs de l’Inde car elle abrite plusieurs académies. La ville a accueilli des tournois d’échecs nationaux et internationaux, dont le match du championnat du monde d’échecs entre Viswanathan Anand et Magnus Carlsen en 2013, qui a attiré l’attention du monde entier.

Mais l’Inde a besoin que les échecs soient popularisés dans d’autres villes avec plus de tournois et d’événements internationaux organisés à travers le pays.

L’écart entre les sexes : Koneru Humpy et Harika D. sont les deux seules femmes grands maîtres de l’Inde jusqu’à présent et la dernière remonte à 2011. Des efforts supplémentaires sont déployés pour briser cette barrière. Il y a 25 femmes Grandmasters d’Inde à ce jour. Koneru Humpy a lancé pour plus de tournois d’échecs en Inde pour les femmes et les filles.

FUN FACT : La connexion d’Amritsar avec les échecs mondiaux

Pour la communauté mondiale des échecs, Amritsar est la source des plus belles pièces d’échecs en bois au monde. Des pièces d’échecs de classe mondiale volent chaque année des ateliers d’Amritsar vers les États-Unis, le Royaume-Uni, l’UE, etc. À l’échelle mondiale, les tournois d’échecs se jouent exclusivement avec des pièces en bois. La poignée de fabricants de pièces d’échecs d’Amritsar est fière d’affirmer que personne au monde ne peut égaler son talent artistique unique dans la conception, la mise en forme et la fabrication de pièces d’échecs en bois – un autre type de nouveauté dans le monde des échecs.