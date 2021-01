MANCHESTER, Angleterre – Vous savez que ça se passe bien pour Manchester City lorsque John Stones, qui n’avait pas marqué de but en Premier League depuis près de six ans, en ressortit avec deux en un match.

Le dernier but de Stones en championnat est venu pour Everton contre Manchester United en avril 2015, mais deux contre Crystal Palace ont aidé City à une victoire 4-0 et ont porté l’équipe de Pep Guardiola à la deuxième place du tableau.

C’était le deuxième bon résultat pour City dimanche après que Liverpool et Manchester United aient joué un match nul et vierge à Anfield plus tôt dans la journée. À l’approche de la mi-saison, cinq points séparent les six premiers mais même dans une course encombrée, City est désormais le favori des bookmakers pour remporter un troisième titre en quatre ans. Ce n’est pas sans fondement.

Stones a marqué trois fois lors de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, mais c’est sa forme devant son propre but qui a contribué à mettre City en lice. Depuis qu’il a repris sa place en novembre, Stones a débuté 11 matchs au cours desquels City n’a concédé qu’une seule fois. Avec Ruben Dias, il a formé la défense la plus méchante de la ligue avec 13 buts en 17 matchs, quatre de moins que Tottenham de Jose Mourinho et 11 de moins que le leader Manchester United.

Stones est parti à plein temps avec un large sourire, mais il sera également heureux que ses efforts aux côtés de Dias aient empêché Palace d’enregistrer un seul tir cadré. City est désormais invaincu en 15 ans – après avoir remporté huit victoires consécutives – et n’a concédé que trois buts en près de 23 heures de football.

Dans une saison au cours de laquelle City a trouvé des objectifs difficiles à atteindre, Guardiola sera heureux de voir son équipe trouver le filet quatre fois, mais ce n’est toujours pas le Manchester City impitoyable, aux yeux morts et vainqueur du titre de 2017-18 ou 2018-19, et leur force, pour le moment, est à l’autre bout.

« Nous n’avons pas concédé, nous étions si stables, c’est une victoire importante », a déclaré Guardiola. « Nous essayons de jouer de la même manière que nous l’avons fait ces dernières saisons et dans les quatre derniers, nous ne faisons pas d’erreur. L’année dernière, nous avons fait beaucoup. »

« L’année dernière a été la pire – avant que nous soyons toujours solides derrière, c’est juste une qualité individuelle. Ruben [Dias] a beaucoup aidé. S’il y a un joueur, je suis plus que ravi que tout se passe bien, c’est John Stones. Il joue parce qu’il le mérite. «

John Stones a marqué deux fois, ses premiers buts en Premier League en six ans, alors que sa saison de retour se poursuivait contre Crystal Palace. CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP via Getty Images

C’est un revirement remarquable pour Stones qui semblait être sur le point de sortir cet été. Les négociations de contrat ont été suspendues et l’arrivée de Dias et Nathan Ake semblait signaler la fin de la patience de Guardiola avec un joueur qui n’avait jamais vraiment été à la hauteur des attentes de son transfert de 47 millions de livres sterling d’Everton en 2016. Mais sans blessure et profitant d’un plus S’installer loin du football, Guardiola dit que le joueur de 26 ans est dans la meilleure forme de sa carrière.

Cela dit tout ce qu’Aymeric Laporte – dont la longue absence la saison dernière a été régulièrement invoquée pour justifier la fuite de Liverpool avec le titre – n’a pas commencé un match de championnat depuis la défaite contre Tottenham en novembre mais a à peine été manquée. Stones était sur le banc contre Liverpool le week-end avant ce revers dans le nord de Londres, mais lorsque City rencontrera les champions à Anfield dans trois semaines, le défenseur anglais sera probablement l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe de Guardiola.

Il en sera de même pour Kevin De Bruyne, dont le délicieux centre avec l’extérieur de sa botte droite pour marquer le premier but de Stones, et Raheem Sterling, qui a marqué le quatrième avec un coup franc vicieux qui a fléchi dans le coin supérieur. Ilkay Gundogan, si important pour Guardiola dans les grands matchs, a également trouvé le filet avec un magnifique effort du bord de la surface qui s’enroulait à l’intérieur du deuxième poteau.





Ce n’est que la quatrième fois cette saison que City a réussi trois buts ou plus en championnat cette saison et, le plus souvent, ils ont trouvé une façon différente de gagner. La feuille blanche contre Palace était la sixième en neuf matchs à domicile et leur deuxième en cinq jours après avoir battu Brighton 1-0 mercredi.

« Si nous pouvons garder nos propres draps, nous n’avons pas à sortir et à marquer quatre buts chaque semaine », a déclaré Stones.

«Toute l’équipe mérite d’être félicitée pour la façon dont elle presse et empêche les attaques de venir vers nous.

« C’est difficile quand vous ne jouez pas ou que vous ne jouez pas de votre mieux. Je suis retourné à l’essentiel, je me suis regardé en premier et ce que je pouvais améliorer. Je devais continuer à me battre et continuer à croire en moi, je l’ai fait, J’ai gardé la foi et j’ai continué à m’améliorer. J’essaie toujours de m’améliorer. «

Le souci pour United, Liverpool et le reste est que City s’améliore aussi.