La prochaine série de HBO Max « And Just Like That », qui est la reprise très attendue de « Sex and the City », a ajouté de nouveaux membres à la distribution déjà bien remplie de la série. Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker et Karen Pittman ont rejoint le casting de la prochaine série Revival.

La nouvelle a été partagée par la page Instagram officielle de « And Just Like That ». Choudhury incarnera Seema Patel, un courtier immobilier unique et puissant de Manhattan, a rapporté Variety. Parker incarnera Lisa Todd Wexley, une mère de trois enfants à Park Avenue et documentariste, tandis que Pittman dissertera sur le Dr Nya Wallace, une brillante et stimulante professeure de droit de Columbia.

Ils ont rejoint les nouveaux acteurs annoncés précédemment Sara Ramirez, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson et Evan Handler. La série de 10 épisodes sera tournée à New York cet été, a rapporté Variety.

`And Just Like That` ramènera `Sex and the City`s` Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis), naviguant maintenant dans la vie, l’amour et l’amitié dans la cinquantaine. Parker, Davis, Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi et Michael Patrick King sont les producteurs exécutifs de la série.

« Et juste comme ça » a été officiellement confirmé sur HBO Max en janvier. La quatrième série régulière de la série originale, Kim Cattrall, qui a joué Samantha Jones dans la série et les suites de films suivantes était absente.

« Sex and the City » a été créé par Darren Star d’après le livre de Candace Bushnell. L’émission d’une demi-heure a duré six saisons et 94 épisodes sur HBO entre 1998-2004. Il a été suivi de deux longs métrages en 2008 et 2010. Le spectacle a révolutionné la façon dont les amitiés féminines – et la sexualité des femmes – sont représentées dans la culture populaire. Aucune date de sortie pour le spectacle n’a encore été annoncée.