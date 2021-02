Seul Liverpool pourrait finir par marquer d’un corner de West Ham.

Ils étaient dans ce genre d’humeur alors qu’ils étaient de retour à leur meilleur dévastateur avec Mo Salah à deux buts en électrique et en forme de victoire.

Mais deux moments merveilleux sur la ligne de touche en ont aussi dit autant sur la façon dont l’ambiance a changé à Liverpool que, de manière plutôt inquiétante, ils sont de retour au troisième rang et à seulement quatre points du leader Manchester City.

Jurgen Klopp a eu un échange très amusant avec James Milner après l’avoir remplacé, puis une autre conversation révélatrice avec Xherdan Shaqiri après qu’il ait également été remplacé.

Milner avait l’air ennuyé d’être remplacé par Curtis Jones, Klopp lui a dit: « Nous devons faire quelque chose … alors j’ai demandé à Jones de faire un peu plus. »

Une minute plus tard, Jones a fourni l’aide à Salah pour marquer le premier but, Milner s’est relevé, un immense sourire sur son visage, et est allé célébrer avec son manager comme pour dire: Ouais, tu avais raison, patron.

Klopp voulait également clairement faire un point à Shaqiri en le remplaçant peu de temps après avoir fourni la passe décisive pour le superbe but d’échappée de Salah.

C’était peut-être pour renforcer le fait que certains joueurs de l’équipe de Liverpool ne jouent pas aussi souvent qu’ils le souhaiteraient mais sont toujours un élément essentiel de cette machine gagnante.