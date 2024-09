La renaissance de Gyumri : reconstruire le patrimoine culturel de l’Arménie après le tremblement de terre de 1988

Vue aérienne de la ville de Gyumri, Arménie. Image © Openfinal via Shutterstock

Gyumri, capitale de la région de Shirak en Arménie et deuxième plus grande ville du pays, était historiquement connue pour sa culture et son patrimoine architectural. Alors qu’elle faisait partie de l’Union soviétique, la ville abritait de nombreuses usines qui en ont fait un centre industriel majeur de la région, atteignant une population d’environ 225 000 personnes. Cependant, au cours des dernières décennies, Gyumri a connu un déclin démographique considérable En 1988, un tremblement de terre dévastateur a détruit la ville et tué des milliers de personnes. Plus de 30 ans plus tard, le processus de régénération de Gyumri est toujours en cours. Les efforts continus de la ville pour restaurer son environnement bâti et stimuler le développement économique offrent des indications précieuses sur la manière dont la régénération urbaine peut être gérée après une catastrophe.

Le 7 décembre 1988, un Un séisme de magnitude 6,3 frappe le nord de l’ArménieGyumri (alors appelé Leninakan) étant l’une des zones les plus durement touchées. Le tremblement de terre, qui a duré moins d’une minute, a fait environ 25 000 morts, des milliers de sans-abri et des destructions généralisées qui ont affecté la majeure partie du tissu urbain de la ville. Les immeubles résidentiels, les écoles et les infrastructures de Gyumri ont été gravement endommagés, tandis que l’effondrement des monuments historiques de la ville, notamment des églises et des bâtiments publics, a considérablement affecté son identité culturelle.

Photo montrant les conséquences du tremblement de terre de 1988 sur le marché de Gyumri. Image © Roman Poderni via TASS

Immédiatement après le tremblement de terre, la principale préoccupation était d’assurer la sécurité des survivants. Abris temporaires, appelés localement « domiks »ont été construites pour héberger la population déplacée. Cependant, ce qui devait être une solution à court terme est devenue une réalité à long terme pour beaucoup. Dans le même temps, les premiers efforts de reconstruction ont été fragmentés et l’ampleur de la catastrophe, combinée à la transition de l’Arménie vers l’indépendance après l’effondrement de l’Union soviétique, a fait que la reconstruction a été lente, difficile et inégale.

Les choses ont commencé à changer dans les années 2000, lorsque le gouvernement arménien, avec le soutien de partenaires internationaux tels que l’ Union européenne et USAIDa commencé à mettre en œuvre des stratégies de développement urbain plus coordonnées visant à restaurer l’infrastructure bâtie de Gyumri. Un élément clé de cette stratégie consistait à tirer parti de la la position de la ville en tant que plaque tournante ferroviaire et autoroutière interétatiquecar il relie l’Arménie à d’autres pays comme la Géorgie.

La vie dans les rues du centre-ville de Gyumri. Image © Outre l’évidence via Shutterstock

Un deuxième volet a consisté à préserver le caractère historique de la ville, qui était une source de fierté pour ses habitants et une attraction pour les visiteurs. Des sites tels que La Forteresse Noireune structure militaire impériale russe du XIXe siècle, et plusieurs églises de la ville, telles que l’église Yot Verk et la Cathédrale du Saint-Sauveur, ont subi une reconstruction importante. La ville a fait du tourisme un élément important de cette stratégie, en utilisant ses architecture, artisanat traditionnel et scène artistiquepour se positionner comme une destination culturelle importante en Arménie.

Cathédrale du Saint-Sauveur en cours de restauration. Image © Marcin Konsek Via Wikipedia avec licence CC BY-SA 4.0

Le château noir restauré de Gyumri. Image © Davit Demirjyan via Shutterstock

Alors que Gyumri s’efforce de se réinventer à l’ère moderne, le développement des infrastructures est également essentiel. Des investissements importants ont été réalisés pour améliorer les réseaux de transport de la villenotamment la modernisation de la ligne ferroviaire reliant Gyumri à la capitale arménienne, Erevan, et au-delà. Ces projets visaient à améliorer la mobilité des résidents et des visiteurs, soutenant ainsi davantage les efforts de la ville pour s’ouvrir au tourisme et restaurer son identité culturelle.

Gare centrale de Gyumri dans un style architectural soviétique. Image © Chris_Hall via Shutterstock

De plus, de nouvelles initiatives telles que le TUMO Center for Creative Technologies, un centre d’apprentissage de sujets tels que le développement Web, la programmation et la réalisation cinématographique, créent des opportunités d’emploi et de croissance économique, offrant de l’espoir à la jeune génération de la ville. Le centre, qui propose un apprentissage gratuit des médias numériques, a initialement lancé l’initiative dans la ville arménienne d’Erevan en 2011, avant de s’étendre à Gyumri en 2015. Initialement hébergé dans le centre technologique de Gyumri, le centre a déménagé dans le théâtre adjacent de Gyumri, réhabilité par Bernard Khoury Architects en 2020. La conception réintègre le théâtre des années 1850, juxtaposant ses façades historiques avec de nouvelles interventions qui reflètent le caractère dynamique du centre. Le TUMO Center for Creative Technologies prévoit de continuer à étendre sa présence à Gyumri, car il a récemment annoncé un nouveau concours d’architecture pour revitaliser l’ancienne place du marché du centre-ville et la transformer en école de cuisine.

Centre TUMO à Gyumri. Image © Sona Manukyan via Archdaily

De plus, en 2022, les arméniens Fondation Ballet 2021 a commencé à travailler avec NEUF Architectes (Canada) et Storaket (Arménie) pour concevoir une intervention pour l’ancien centre culturel Sevyan (1926) situé en face de la gare principale de Gyumri. Sous le nouveau nom, Centre expérientiel Kharatian pour les arts du spectacle, Cette rénovation a pour objectif de renforcer encore davantage l’engagement de la ville envers la culture et les arts. Actuellement, en phase de financement, le centre abritera une nouvelle salle de spectacles pouvant accueillir 500 personnes, à l’intérieur d’un volume ovoïde inséré dans les ruines du bâtiment existant. La proposition de conception a reçu l’or aux International Design Awards 2022 dans la catégorie rénovations.

Façade principale du Centre Expérientiel des Arts du Spectacle Kharatian. Image reproduite avec l’aimable autorisation de NEUF Architectes

Le nouveau centre expérimental des arts du spectacle de Kharatian et la gare de Gyumri. Image reproduite avec l’aimable autorisation de NEUF Architectes

Le chemin parcouru par Gyumri pour se relever est une démonstration de la résilience de sa population et de la puissance d’une régénération urbaine stratégique. Si de nombreux progrès ont été réalisés pour reconstruire les infrastructures de la ville et préserver son patrimoine culturel, le processus visant à redonner à Gyumri sa gloire d’antan est toujours en cours. L’expérience de la ville peut offrir des enseignements importants sur la complexité du relèvement après une catastrophe, suggérant que si la reconstruction physique est importante, la régénération bénéficie également d’une approche holistique qui aborde les aspects sociaux, économiques et culturels. Grâce à des investissements continus et à l’engagement de la communauté, Gyumri vise à retrouver son statut de l’une des villes les plus dynamiques d’Arménie.

Vue sur la ville de Gyumri, en Arménie, avec le dôme de l’église sur fond de montagnes. Image © VittoriaChe via Shutterstock

