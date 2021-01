Si Antoine Griezmann s’avère être le joueur hors pair lors des demi-finales de la Super Coupe d’Espagne et de la finale phare de cette semaine, aucun de nous ne peut prétendre que nous n’avons pas été prévenus. Et seulement en partie à cause de la folie des passes décisives et des buts de l’international français lors de ses deux derniers matches, qui semblent avoir sauvé sa saison et, peut-être, même son avenir à Barcelone.

Oui, c’est vrai: ces deux passes décisives pour Lionel Messi ont été retirées de la chaussure de Griezmann comme s’il y avait transplanté de l’ADN de Luis Suarez, comme si les n ° 10 et 7 de Barcelone étaient des frères et sœurs du football symbiotiques – pas les deux fiers gagnants qui, pendant de nombreux mois, on aurait dit qu’ils avaient été littéralement maudits de ne jamais se comprendre vraiment.

L’homme de Macon a également évoqué l’un des objectifs exceptionnels de toute sa carrière à Grenade samedi, se précipitant dans la surface de réparation, prenant la passe nette d’Ousmane Dembele sur son cou-de-pied gauche, puis, avec moins d’angle qu’un vendeur de sable au Sahara. , écrasant le ballon dans un minuscule espace entre Rui Silva et son poteau droit. C’était obscène – dans le bon sens.

Néanmoins, il y avait des avertissements encore plus grands que Griezmann mettra probablement son ancien club, la Real Sociedad, à l’épée mercredi à Cordoue. (14 h 50 HE, diffusion en direct sur ESPN +) puis remporter à Barcelone la finale de la Super Coupe à Séville contre le Real Madrid ou l’Athletic Bilbao. Restez avec moi, je vais vous expliquer.

2 Liés

Tu vois, Griezmann aime demi-finales – comme Paul McCartney aime assez un tintement au piano, Hollywood aime une suite et Popeye était un peu friand des épinards. Griezmann a l’habitude massive de produire un peu de douceur en solo ou d’inspirer son équipe à une victoire chaque fois qu’une demi-finale (et souvent une finale) se présente.

Franchement, nous aurions probablement dû nous attendre à ce que les derniers jours lui donnent des signes de réchauffement pour quelque chose de spécial. Permettez-moi d’élaborer.

Griezmann a disputé et / ou remporté les demi-finales du Championnat d’Europe des moins de 19 ans, la Coupe du monde des moins de 20 ans, le Championnat d’Europe, la Coupe du monde, la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Copa del Rey et l’Espagne Super Coupe. Et le fait est qu’il produit presque toujours. Son bilan est époustouflant. Au niveau professionnel, cela commence par éliminer la Croatie de la demi-finale de l’Euro U19 (puis remportant la finale contre l’Espagne) en 2010 et se termine par un but lors de la défaite 3-2 en demi-finale de la Super Coupe de Barcelone face à l’Atletico Madrid en Arabie saoudite cette fois l’an dernier.

Entre les deux, Griezmann a: caché les deux buts lors d’une victoire 2-0 contre l’Allemagne en demi-finale de l’Euro 2016; a établi Sam Umtiti avec le vainqueur de la victoire en demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre la Belgique; a fourni une aide à Diego Costa pour qu’Atleti élimine Arsenal de la demi-finale de la Ligue Europa 2018 (Griezmann en a marqué deux dans une victoire finale de l’homme du match); a marqué le but décisif à l’extérieur à Munich, ce qui a permis à l’Atleti de Diego Simeone, et non au Bayern Munich de Pep Guardiola, de jouer contre Madrid en finale de la Ligue des champions 2016; a marqué lors de la victoire 2-1 finalement futile contre Madrid en demi-finale de la Ligue des champions 2017; a annulé le premier match de Messi lors du match nul 1-1 remporté par la Real Sociedad lors de la demi-finale de la Copa del Rey 2014 contre le Barça; a marqué pour Atleti lors de la défaite 2-1 à domicile contre Barcelone en demi-finale de la Copa del Rey 2017 et a accordé une passe décisive à Kevin Gameiro à l’extérieur une semaine plus tard (1-1).

Et en ce qui concerne les matchs du ruban bleu (même si cela reste un sujet extrêmement douloureux pour lui d’avoir raté un penalty en temps normal contre Madrid lors de cette finale de la Ligue des champions 2016, il a quand même inscrit son penalty en fusillade cette nuit de montagnes russes. ), il a marqué lors de la défaite finale de la Coupe du monde 2018 contre la Croatie, a obtenu ce doublé lors de la finale de la Ligue Europa 2018 et a produit l’aide à partir de laquelle Mario Mandzukic a remporté la Super Coupe d’Espagne à Atleti 2014 contre son rival Real.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Ce sont des statistiques de classe mondiale qui vont au-delà de souligner son talent et sa faim, elles crient au nerf du gros match.

Donc, compte tenu de cette immunité antérieure à la pression, qu’est-ce qui ne va pas avec lui, ou son environnement, depuis qu’il a déménagé de l’Atletico à Barcelone en 2019? Un point central est que Griezmann a poursuivi l’image en or d’un Eldorado inexistant – poursuivant quelque chose au Camp Nou qu’il a perçu de loin.Mais la réalité ne s’est pas seulement avérée être quelque chose de radicalement différent, cela lui a pris énormément de temps. il est temps d’accepter un rêve perdu.

Quand je l’ai rencontré et interviewé au milieu de sa première saison à Barcelone, il a soulevé quelques sujets très influents. D’abord, qu’il s’attendait à mettre du temps à s’installer, ce qu’il n’avait pas honte de mentionner.

«Je suis vraiment timide et je ne parle généralement pas aux autres à cause de ma timidité», dit-il. « Je ne suis pas du genre à engager une conversation parce que je suis trop timide. Cela ne fera que s’améliorer avec le temps. J’ai remarqué un changement lors de ma deuxième année à Atleti. J’ai dit: ‘C’est le joueur que je veux être!’

« Quand je joue au football, quand je suis sur le terrain, je fais ce qui est naturel pour moi. Je ne pense pas beaucoup. Par exemple, si je ne vais pas bien ou si je suis triste dans ma vie privée, ça réfléchit sur le terrain. «

Antoine Griezmann est revenu à la vie pour Barcelone lors des derniers matches. David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

S’il avait été plus conflictuel, plus impitoyable, plus intrigant et comploteur plutôt qu’un gars qui se nourrit d’un travail acharné et de bonnes vibrations, alors s’adapter à la forme qu’il a montrée ces deux derniers jeux aurait été plus rapide.

Dans cette interview, il a également clairement exprimé sa conviction qu’il venait pour essayer d’obtenir son diplôme dans les compétences de football hautement scientifiques et géométriquement difficiles qu’il avait à la fois admirées et subies, alors qu’il jouait contre Barcelone à l’époque de Xavi, Andres Iniesta, Neymar, David Villa, Dani Alves et le pic Messi et Sergio Busquets. Cet Eldorado dont j’ai parlé.

« Je n’ai pas quitté Atleti pour gagner la Ligue des champions ou pour soulever plus de trophées », a déclaré Griezmann. « Je suis venu à Barcelone pour apprendre un nouveau style de jeu, une nouvelle philosophie. Il s’agissait d’apprendre dans un club qui conçoit le football d’une manière différente. »

Malheureusement pour lui, au moment où il est arrivé au Camp Nou, cette époque était révolue.

Non seulement l’équipe elle-même était en déclin notable, mais le concept même de football de possession positionnelle, l’idéal de Guardiola-Cruyff absolument perfectionné, difficile à jouer et brutal à apprendre avait été abandonné. Griezmann était comme un étudiant de première année ultra-désireux qui cherchait à apprendre la physique nucléaire dans une école qui venait de passer à la pose de briques et au plâtrage.

En privé, il a travaillé dur pour rembourser Barcelone pour sa confiance en lui, parfois dans un contexte d’entraîneur inepte – Quique Setien et son équipe étaient désespérément à la dérive des normes nécessaires lorsqu’ils étaient en charge – parfois dans un contexte de confiance totalement anéantie. .

jouer 1:48 Ale Moreno pose la question après la victoire exceptionnelle de Barcelone: ​​pourquoi cela ne se produit-il pas plus souvent pour le Barça?

Griezmann porte le terrible fardeau d’être l’un des gentils gars du football. Peut-être un petit Peter Pan dans certaines de ses perspectives, peut-être trop timide, trop timide pour un homme de 29 ans, mais incontestablement débordant de capacités, vraiment un homme décent et quelqu’un qui cherche frénétiquement des réponses sur A) comment faire reproduire sa meilleure forme et B) comment faire prospérer son partenariat avec Messi, notoirement exigeant et notoirement saturnien.

Donc, en ce qui concerne Sir Alex Ferguson, qui a inventé l’expression « Football, putain de merde », c’est à nouveau ici que Griezmann est. Jouer dans une formation 4-3-3 qui ne lui convenait tout simplement pas quand il a rejoint pour la première fois, passer des morceaux décents des deux derniers matchs à gauche (idem), mais en regardant soudain non seulement comme s’il pouvait jouer à son meilleur niveau mais comme s’il pouvait être extrêmement précieux pour le Barça de Ronald Koeman en raison de son immense éthique de travail.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers temps forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Le travail de couverture, le tacle, le pressage, le jockey des adversaires, la diligence défensive qu’il lui avait martelée à Atleti étaient comme du sel dans une blessure à vif quand d’autres choses, des titres, ne cliquaient pas. La valeur de chaque travail auxiliaire désintéressé et déterminé pour aider l’équipe dans les mois passés a été minée de manière corrosive par la pensée que: « Où sont les buts et les aides pour lesquels vous avez été acheté? » Et maintenant? Maintenant que la présence de Griezmann à l’avant pour Barcelone semble symbiotique avec Jordi Alba, transparente avec Dembele, joyeuse avec Messi et scintillante de confiance en soi quand il est près du but, ces éléments supplémentaires de son jeu l’élèvent à quelque chose de très proche des 120 millions d’euros- le champion du monde estimé que le club Camp Nou pensait acheter.

Donc, c’est la semaine des demi-finales pour Griezmann. Encore.

Il a un bilan décent de marquer contre son ancien club, mais personne dans l’équipe de Koeman ne peut douter que s’ils jouent comme ils l’ont fait pendant de longues périodes au cours des mois précédents, La Real ont la capacité de les assommer et d’écourter cette histoire de résurrection groovy d’ici mercredi soir.

Quant aux deux autres rivaux, si Griezmann devait produire et progresser, eh bien, il a beaucoup aimé jouer à l’Athletic et à Madrid au fil des ans. Los Leones et Los Blancos sont deux des trois rivaux contre lesquels il s’est le plus souvent opposé, marquant 16 buts en 20 victoires, 20 défaites et 13 nuls contre les deux.

Donc, ma suggestion est que, dimanche soir au stade Cartuja de Séville, Griezmann aurait bien pu être une force pour soulever son premier trophée pour Barcelone – c’est sa carte de visite. Cela dit, nous avons deux demi-finales passionnantes, une possible finale entièrement basque bouleversée, une possible Clasico finale ou la première revanche d’une équipe de Barcelone contre une équipe entraînée par Marcelino depuis que la vibrante Valence asturienne a fait sauter le Blaugrana lors de la finale de la Copa del Rey 2019.

Cela promet d’être une semaine spéciale du football espagnol. Ne le manquez en aucun cas.