La remplaçante des British Soap Awards de Phillip Schofield, Jane McDonald, a été félicitée car l’hôte a des fans hystériques

La remplaçante des British Soap Awards de PHILLIP Schofield, Jane McDonald, a été félicitée après que le nouvel hôte ait eu des fans hystériques.

Plus tôt cette semaine, The Sun a révélé en exclusivité comment Jane, 60 ans, était intervenue pour accueillir la cérémonie annuelle pour la première fois après que Phillip, 61 ans, a annoncé qu’il avait complètement quitté ITV et la remise des prix, qu’il anime depuis 2006.

Rex

Rex

Rex

La star a foulé le tapis rouge dans une robe de velours rouge, avant de se changer en une robe dorée scintillante encore plus fabuleuse pour la cérémonie elle-même.

Jane a été chaleureusement accueillie par les stars du feuilleton d’Emmerdale, EastEnders et Coronation Street, avec un spectateur racontant à The Sun Online : « Jane est naturelle dans ce domaine.

« Il est évident qu’elle aime les savons et que le public l’aime pour cela. Elle avait des fans hystériques avec sa performance – même en chantant pendant les bas.

« C’était comme si elle le faisait depuis des années. Le public et les stars du feuilleton l’ont absolument adorée.

Un initié a ajouté: « Il est clair que les stars du feuilleton étaient toutes ravies que Jane soit l’hôte et que rien n’éclipse leur travail acharné au cours de l’année, comme il se doit. »

Coronation Street a été le grand gagnant des British Soap Awards de cette année, remportant six prix – mais il n’a pas réussi à arracher le grand gong.

Le scénario percutant de l’attaque à l’acide du feuilleton ITV, l’actrice Charlotte Jordan et Dame Maureen Lipman ont tous été honorés lors de la soirée scintillante au Lowry Theatre de Salford.

Dame Maureen a été couronnée meilleure comédienne pour son rôle d’Evelyn Plummer.

La nouvelle venue de Cobbles, Channique Sterling-Brown, a également remporté son propre gong pour la meilleure nouvelle venue.

Le meilleur épisode unique est allé à l’attaque dramatique à l’acide du harceleur Justin contre Daisy Midgeley et Ryan Connor, tandis que l’actrice de Daisy Charlotte Jordan a également remporté le prix de la meilleure performance dramatique.

Le scénario d’attaque à l’acide a également remporté à nouveau le prix du meilleur scénario.

Coronation Street a remporté le prix de la meilleure famille de savons pour The Platts

Mais alors que Corrie a remporté six prix, elle a perdu le prix convoité du meilleur savon britannique au rival de la BBC, EastEnders.

TVI

Phillip Schofield a démissionné de son rôle d’animateur après 16 ans au milieu de sa tempête médiatique actuelle[/caption]

Les British Soap Awards seront diffusés le mardi 6 juin à 20h sur ITV1.