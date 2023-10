La remplaçante de Dianne Feinstein porte ses problèmes à 11

Laphonza Butler, la sénatrice nommée, est une anti-syndicale d’entreprise, coche les cases symboliques de la diversité et n’est même pas originaire de Californie.

La sénatrice américaine Dianne Feinstein, la femme sénatrice la plus ancienne de l’histoire américaine, est décédée le 29 septembre après une longue et pionnière carrière politique. Avec sa mort, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, avait le droit de procéder à une nouvelle nomination politique, promettant cette fois de remplir le rôle d’une femme noire.

En effet, le gouverneur a tenu ses promesses – et ce, avec brio. Il a nommé une femme noire gay nommée Laphonza Butler. Mais lisez les petits caractères car Newsom n’a jamais dit qu’il nommerait un Californien, car Butler réside en fait dans le Maryland. Et quelles sont ses références ? Eh bien, c’est apparemment une « organisateur vétéran » qui, après des années de travail syndical, a été coopté par Uber pour l’aider à gérer les relations de travail de l’entreprise à une époque où ses partenaires cherchaient le statut de plein emploi. Elle a essentiellement aidé à baiser un groupe de travailleurs de chantier.

Depuis 2021, Butler est également présidente d’Emily’s List, un important réseau de donateurs du Parti démocrate qui aide à collecter des fonds pour les candidates qui soutiennent le droit à l’avortement. Le nouveau sénateur californien est un anti-syndicaliste : vérifiez. Elle peut récolter de l’argent : vérifiez. C’est une lesbienne noire : vérifiez, vérifiez. (Mais elle ne vient pas de Californie, comme si cela comptait.)

Dans le sud des États-Unis, nous avons un terme attachant pour désigner un homme politique qui s’installe dans un endroit dont il n’est pas originaire pour briguer un poste : « profiteurs. » Bien qu’il s’agisse d’un terme régional qui ne s’applique pas à son usage historique, la façon dont les gens l’utilisent aujourd’hui s’applique. Les représentants élus sont censés avoir un lien avec la localité ou l’État d’où ils sont élus et voter au nom des citoyens de cette région. N’avoir aucun lien avec un lieu, ou n’y avoir jamais vécu, signifie nécessairement ne pas être familier avec les enjeux locaux importants.

Là où j’ai grandi, dans le Kentucky, cela s’est produit à plusieurs reprises. L’ancien gouverneur républicain Matt Bevin a été élu en 2015 lors d’un vote choquant qui a vu les démocrates perdre la résidence du gouverneur pour la première fois depuis près d’une génération. Alors que la victoire de Bevin était principalement un rejet du Parti démocrate national et préfigurait la victoire de l’ancien président Donald Trump en 2016, il était un homme d’affaires de la Nouvelle-Angleterre qui a essentiellement fait une course de vanité dans un État reculé dans lequel il pensait pouvoir gagner.

En plus de ses innombrables scandales de corruption et de ses horribles politiques en faveur du Commonwealth, le fait qu’il ait été un « profiteurs » a été un facteur majeur dans sa défaite face à Andy Beshear, le fils du gouverneur Steve Beshear, en 2019. J’ai également travaillé sur la campagne de l’espoir du Congrès Amy McGrath pendant un certain temps en 2018, et même si elle était originaire du Kentucky, elle était une nouvelle venue au Congrès. district qu’elle cherchait à gagner, ce qui était un énorme point de discorde de la part des habitants et un facteur dans sa défaite face au membre du Congrès Andy Barr. (J’ai entendu des gens l’appeler une « profiteurs » tout le temps quand je frappais aux portes.)

Il va donc sans dire que de nombreux Américains considèrent avec mépris le carriérisme politique évident. Ajoutez à cela le fait que Butler est une amie syndicale de longue date devenue larbine d’un employeur, et son identité symbolique de femme noire LGBTQ, et vous obtenez une situation où presque tout le monde conviendrait que sa nomination n’est rien de plus qu’une mince affaire d’entreprise. l’identitarisme.

Après avoir enduré plus de 31 ans de représentation de Feinstein, qui n’était certainement pas aimée des syndicats ou de la classe ouvrière de Californie (ou des États-Unis) en général, mais qui était présentée comme une pionnière de l’acte d’être une femme, il semblerait que le Golden State méritait un sénateur solide qui comprend ses problèmes. Ou du moins, comparé aux années crépusculaires de la carrière de Feinstein, il sait simplement où il en est à un moment donné.

Hélas, cela ne devait pas être le cas. Alors que Feinstein représentait tous les défauts du Parti démocrate – vanité, carriérisme, cupidité et manque général d’authenticité – Butler porte ce chiffre à 11. Peut-être, si elle peut survivre à une élection spéciale dans cinq mois et ensuite gagner à nouveau. électorale six fois de suite, elle aussi peut devenir multimillionnaire grâce à une formation d’initiés comme son prédécesseur – bon sang, peut-être qu’elle pourra être la première milliardaire noire gay au Congrès. Ne serait-ce pas quelque chose ?

Blague à part, le soi-disant service public ne se limite pas à soutenir le parti national sur des questions majeures. Beaucoup de choses banales se produisent dans les salles du Congrès, la plupart impliquant de soutenir son district ou son État sur des questions assez triviales que les habitants apprécient. Étant donné le manque de familiarité de Butler avec la politique californienne, tout ce qu’elle fera devra lui être communiqué d’ailleurs, ce qui est à peu près la dernière chose que les gens attendent de leurs dirigeants. La politique, de toute façon, ne devrait pas se résumer à un opportunisme aussi flagrant.