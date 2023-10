La cérémonie des MTV Europe Music Awards 2023 a été annulée en raison de problèmes de sécurité liés à la guerre Hamas-Israël. L’événement annuel mettant en vedette des spectacles en direct et en présence de nombreux artistes et autres célébrités devait se tenir à Paris le 5 novembre.

« Compte tenu de la volatilité des événements mondiaux, nous avons décidé de ne pas avancer avec les MTV EMA 2023 par mesure de prudence envers les milliers d’employés, membres d’équipe, artistes, fans et partenaires qui voyagent des quatre coins du monde pour donner vie au spectacle », ont écrit les organisateurs sur X (anciennement Twitter) jeudi.

« Alors que nous observons la poursuite des événements dévastateurs en Israël et à Gaza, cela ne semble pas être le moment de célébrer à l’échelle mondiale. Avec des milliers de vies déjà perdues, c’est un moment de deuil », » lit-on dans la déclaration. Les organisateurs ont ajouté que les gagnants éventuels recevraient toujours leurs prix cette année.

Les pays européens ont connu une vague de violences et d’émeutes à motivation politique depuis le début des combats entre Israël et les militants palestiniens ce mois-ci. Des groupes pro-israéliens et pro-palestiniens ont également manifesté.

Le 13 octobre, un enseignant a été poignardé à mort par un ancien élève à Paris. Selon les procureurs, le suspect avait crié des slogans islamistes. La France a depuis été placée au plus haut niveau d’alerte terroriste. Le niveau d’alerte a également été relevé en Espagne voisine.



Lundi, un autre islamiste radical a abattu deux personnes à Bruxelles et en a blessé une autre. Mercredi, six aéroports français ont été brièvement évacués en raison d’alertes à la bombe.

Le 7 octobre, le Hamas et ses alliés militants palestiniens ont mené une attaque surprise contre Israël, tuant des soldats et des civils, dont plus de 200 invités lors d’une rave party en plein air organisée dans le désert près de la bande de Gaza. Israël a répondu en menant des frappes aériennes sur Gaza. Au total, plus de 1 400 Israéliens et environ 3 500 Palestiniens sont morts.