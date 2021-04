La remise des prêts étudiants est peut-être en cours. Que faire en attendant

Actuellement, il y a des rapports en attente du ministère américain de l’Éducation et du ministère de la Justice sur la question de savoir si le président a l’autorité légale de mettre en œuvre l’annulation de prêt par une action de l’exécutif, a déclaré Kantrowitz. On ne sait toujours pas quand les résultats seront publiés.

À l’heure actuelle, le principal point de discorde parmi les partisans de la remise de prêts étudiants concerne le montant de la dette à éliminer: 10 000 $ ou 50 000 $.

Si tous les emprunteurs fédéraux de prêts étudiants obtenaient une remise de 10 000 dollars de leur dette, l’encours de la dette d’éducation du pays tomberait à environ 1,3 billion de dollars, contre 1,7 billion de dollars, selon Kantrowitz. Et environ un tiers des emprunteurs de prêts étudiants fédéraux, soit 15 millions de personnes, verraient leur solde remis à zéro.

En revanche, l’annulation de 50 000 dollars pour tous les emprunteurs réduirait le solde de la dette étudiante impayée du pays à 700 milliards de dollars, contre 1,7 billion de dollars. Pendant ce temps, la dette de 80% des emprunteurs étudiants fédéraux, soit 36 ​​millions de personnes, disparaîtrait entièrement.

Même dans le cadre de ce plan plus généreux, tout le monde ne serait pas entièrement heureux. Un cinquième des emprunteurs fédéraux de prêts étudiants doivent plus de 50 000 $, et environ 7% des emprunteurs doivent plus de six chiffres.