La remise des diplômes de la police d’État prend un ton sombre alors que les responsables se souviennent de la recrue décédée

WORCESTER, Mass. — Tenant des pancartes réclamant la vérité et scandant la justice, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées mercredi devant une cérémonie de remise des diplômes des cadets de la police de l’État du Massachusetts, exigeant une explication sur comment une des recrues est décédée lors d’un exercice d’entraînement.

Enrique Delgado-Garcia, 25 ans, est décédé à l’hôpital le 13 septembre un jour après être devenu inconscient lors d’un exercice de tactique défensive sur un ring de boxe et avoir souffert d’une « crise médicale », ont indiqué les autorités. Le procureur général de l’État a depuis nommé un avocat mener une enquête extérieure sur la mort de Delgado-Garcia, dont les funérailles ont eu lieu samedi.

La mère de Delgado-Garcia et d’autres ont déclaré qu’ils voulaient des réponses et des responsabilités dans l’enquête, et elle a soulevé la question de savoir si l’exercice d’entraînement était inutilement violent. Elle n’était pas présente à la manifestation, mais certains amis et autres proches de Delgado-Garcia avaient des questions similaires.

« Nous cherchons la justice, des réponses », a déclaré Jennifer Verges, qui faisait partie des nombreux manifestants brandissant une banderole avec une photo de Delgado-Garcia. « Pourquoi n’est-il pas ici pour obtenir son diplôme avec les autres ? Nous sommes ici pour pleurer sa mort.

Luis Canario, un cousin qui tenait une affiche en l’honneur de Delgado-Garcia et portait un T-shirt à son effigie, a déclaré qu’il avait du mal à croire que Delgado-Garcia ait pu mourir d’un accident de boxe. Il faisait partie de plusieurs personnes qui ont déclaré que la remise des diplômes aurait dû être reportée.

« Nous ne pensons pas que ce soit juste qu’il n’obtienne pas son diplôme alors que tout le monde obtient son diplôme », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas juste que, malgré une enquête ouverte, ils soient encore en train d’obtenir leur diplôme, mais que l’un des leurs, qu’ils appellent leur frère, ne soit pas là. »

La manifestation s’est déroulée dans un contexte d’appels à la responsabilité qui se sont propagés au-delà de la famille de Delgado-Garcia. Le Latino Law Enforcement Group de Boston et les Lawyers for Civil Rights de Boston ont tous deux publié des déclarations publiques appelant à la transparence sur l’enquête sur la mort de Delgado-Garcia.

L’État doit « suspendre immédiatement toute personne potentiellement impliquée et responsable du match de boxe mortel afin d’assurer la sécurité et le bien-être des cadets restants de l’Académie de police de l’État du Massachusetts », en plus d’apporter d’autres améliorations en matière de sécurité et de responsabilité, avocats pour les droits civils. a déclaré dans son communiqué.

La mort de Delgado-Garcia a éclipsé ce qui aurait dû être une célébration pour les 185 soldats présents dans un auditorium de Worcester. Il y a eu un moment de silence en l’honneur de Delgado-Garcia pendant la cérémonie et les recrues portaient des insignes enveloppés.

La gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, la procureure générale Andrea Joy Campbell et le nouveau surintendant de la police de l’État du Massachusetts, le colonel Geoffrey Noble, ont tous fait référence à son nom dans leurs remarques aux diplômés. Ils ont exprimé leurs condoléances à sa famille et ont reconnu les défis que la mort a posé à ses collègues recrues.

« La célébration d’aujourd’hui a un grand poids. Vous avez perdu une recrue », a déclaré Healey à la foule.

« Le soldat Enrique Delgado-Garcia a répondu à l’appel. Il a accepté la mission. Lui et vous tous avez été amenés à servir. Le soldat Delgado-Garcia était et est une personne spéciale, déterminée non seulement à faire respecter la loi mais aussi à élever sa communauté », a déclaré Healey. « Aux membres de la famille d’Enrique, à ses amis et à la communauté de Worcester ici aujourd’hui et qui nous regardent, nous continuons à pleurer. avec vous et priez avec vous.

Delgado-Garcia, de Worcester, est décédé après l’exercice sur le ring de boxe à l’Académie de police de l’État du Massachusetts à New Braintree, à un peu plus de 97 kilomètres à l’ouest de Boston. La police de l’État du Massachusetts a annoncé avoir suspendu les activités d’entraînement de boxe full contact parmi les recrues à la suite du décès de Delgado-Garcia.

Delgado-Garcia est né à Rio Piedras, à Porto Rico, et a déménagé très jeune à Worcester, selon une nécrologie publiée sur le site Web de la maison funéraire Mercadante. & Chapelle à Worcester. Il a obtenu un diplôme de premier cycle de la Westfield State University dans le Massachusetts avant de commencer sa carrière en tant qu’avocat des victimes au bureau du procureur du district de Worcester, indique la nécrologie.

« Il n’a jamais eu un mauvais os dans son corps », a déclaré Canario. « C’était un mec debout. Il aimait profiter de sa vie mais aimait aussi aider les gens en même temps. Il était toujours motivé pour faire mieux. .. (…) Il poursuivait ce rêve et c’est arrivé.