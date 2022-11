La remise de prêt étudiant pourrait-elle encore se produire cette année? C’est possible

Voici où en est le pardon et ce qui pourrait arriver ensuite.

Le 24 août, Biden a annoncé que des dizaines de millions d’Américains seraient éligibles à une remise de prêt étudiant : jusqu’à 20 000 $ s’ils recevaient une subvention Pell, qui est un type d’aide disponible pour les familles à faible revenu, et jusqu’à 10 000 $ s’ils ne le faisaient pas.

Bien avant que Biden – agissant sous la pression des défenseurs des consommateurs et d’autres démocrates – ne fasse son geste, Les républicains avaient critiqué la remise des prêts étudiants comme une aumône aux diplômés universitaires aisés. Ils ont également fait valoir que le président n’avait pas le pouvoir d’annuler lui-même la dette des consommateurs sans le Congrès.

Sans surprise, les contestations judiciaires ont afflué.

Jusqu’à présent, au moins six procès ont été intentés contre le plan du président. Quelques-unes de ces poursuites ont déjà été rejetées faute de soi-disant statut juridique, un terme bancal qui signifie qu’un plaignant doit prouver que la remise d’un prêt étudiant lui nuirait pour réussir à contester.

C’est ce qui est arrivé initialement à la contestation judiciaire intentée par six États dirigés par les républicains – le Nebraska, le Missouri, l’Arkansas, l’Iowa, le Kansas et la Caroline du Sud, qui ont accusé le président d’outrepasser son autorité. Le juge de district américain Henry Autrey à Saint-Louis a statué que si les États avaient soulevé «des défis importants et significatifs au plan d’allégement de la dette», ils n’avaient finalement pas la capacité juridique de poursuivre l’affaire.

Cependant, les États dirigés par le GOP n’ont pas abandonné après le rejet de leur procès. Ils ont fait appel et ont demandé au tribunal de suspendre le plan du président, qui devait commencer à se dérouler en octobre, pendant que leur demande était examinée.

La 8e Cour d’appel du circuit des États-Unis a accordé la requête d’urgence des États, laissant l’administration Biden incapable de commencer à annuler toute dette étudiante pour le moment.