La remise de prêt étudiant pourrait-elle encore se produire? Biden y travaille

Quand le président a déployé son plan en août 2022 pour annuler jusqu’à 20 000 $ de dette d’éducation pour des dizaines de millions d’Américains, il a souligné le Heroes Act de 2003 comme sa justification légale. Cette loi a été adoptée au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre et accorde au président un large pouvoir de révision des programmes de prêts étudiants en cas d’urgence nationale.

La pandémie était une telle urgence, a déclaré l’administration. Le département américain de l’Éducation a averti que la crise avait laissé des millions d’emprunteurs dans une situation financière plus difficile et qu’il pourrait y avoir une augmentation historique des impayés et des défauts de paiement sans l’annulation de son prêt.

Le plan de Biden a fait l’objet d’au moins six poursuites judiciaires d’États soutenus par les républicains et de groupes conservateurs, dont la plupart l’ont accusé de dépassement de l’exécutif. D’un coût estimé à 400 milliards de dollars, la politique aurait été l’une des actions exécutives les plus coûteuses de l’histoire des États-Unis.