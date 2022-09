La remise de prêt étudiant pourrait coûter 2 500 $ par contribuable, selon une étude

Les militants de la dette étudiante se rassemblent devant la Maison Blanche un jour après que le président Biden a annoncé un plan qui annulerait 10 000 $ de dette de prêt étudiant pour ceux qui gagnent moins de 125 000 $ par an à Washington, DC, le 25 août 2022. Le Washington Post | Le Washington Post | Getty Images

Les emprunteurs fédéraux de prêts étudiants pourraient obtenir jusqu’à 10 000 $ d’allégement de dette – ou 20 000 $ s’ils ont des subventions Pell – dans le cadre du nouveau plan du président Joe Biden. Cependant, les critiques disent que les contribuables finiront par payer l’onglet, qui est estimé à des centaines de milliards de dollars. Cela pourrait entraîner un fardeau moyen de 2 500 $ par contribuableselon les calculs de l’Union nationale des contribuables, un groupe de défense fiscalement conservateur. “Il y a un transfert de richesse de la société dans son ensemble vers les personnes qui ont emprunté pour aller à l’université en ce moment”, a déclaré Andrew Lautz, directeur de la politique fédérale à l’Union nationale des contribuables. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les législateurs et les groupes de consommateurs repoussent le pardon “Cela a des conséquences pour les consommateurs”, a déclaré Lautz. “Cela a des conséquences pour les contribuables.” Le fardeau moyen par contribuable américain sera de 2 503,22 $, selon nouvelles estimations de l’Union nationale des contribuables sur la base des détails du plan de Biden. L’annulation de la dette fédérale des prêts étudiants s’applique aux personnes ayant un revenu inférieur à 125 000 $ et aux couples ayant moins de 250 000 $. Cela ne signifie pas que les contribuables seront immédiatement confrontés à une hausse d’impôt de 2 500 $. Mais le coût de plus de 400 milliards de dollars du plan d’annulation des prêts étudiants de Biden entraînera davantage de dettes pour le gouvernement. Le coût estimé par contribuable est basé sur l’hypothèse que les décideurs devraient compenser le décompte total de la remise par des augmentations d’impôts, des réductions de dépenses, des emprunts ou une combinaison de ces stratégies. Le calcul de l’Union nationale des contribuables est basé sur un coût total de l’annulation de la dette de plus de 400 milliards de dollars divisé par le nombre total de contribuables américains, 158 millions.

Notamment, les coûts ne seraient pas répartis uniformément sur l’ensemble du spectre des revenus, selon les estimations de l’Union nationale des contribuables. Les contribuables à faible revenu, gagnant moins de 50 000 $, auraient un coût supplémentaire moyen par contribuable de 190 $. Cela passerait à environ 1 040 $ pour ceux dont le revenu brut ajusté se situe entre 50 000 $ et 75 000 $; 1 774 $ pour ceux entre 75 000 $ et 100 000 $; et 3 791 $ pour les revenus de 100 000 $ à 200 000 $. Les contribuables qui gagnent entre 200 000 $ et 500 000 $ auraient un coût supplémentaire moyen de 11 940 $.

“Passer d’un type d’emprunt à un autre”

L’annulation de la dette étudiante stimulera l’inflation à court terme plus que la loi sur la réduction de l’inflation qui a été récemment promulguée ne la réduirait, a constaté le Comité pour un budget fédéral responsable dans un analyse récente. De plus, il a constaté que l’annulation de la dette étudiante compromettrait également les réductions du déficit dans cette loi récemment adoptée par les démocrates. Bien que cette décision effacera la dette de millions d’étudiants emprunteurs, cela signifie également que le gouvernement empruntera en leur nom pour payer. Le Comité pour un budget fédéral responsable estimations La large annulation de la dette de Biden coûtera entre 330 et 390 milliards de dollars. Le plan global coûtera entre 440 et 600 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, selon l’organisation non partisane, avec une estimation centrale de environ 500 milliards de dollars. “Ce n’est pas payé”, a déclaré Maya MacGuineas, présidente du Comité pour un budget fédéral responsable. “Il s’agit simplement de déplacer un type d’emprunt vers un autre.”