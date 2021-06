La remise de prêt étudiant est-elle morte ? Pas encore

Les emprunteurs de prêts étudiants à la recherche de signes prometteurs indiquant que leur dette sera annulée sont arrivés trop tard.

Le président Joe Biden n’a inclus aucune annulation de dette dans sa demande de budget au Congrès. L’annulation du prêt était également absente des plans du président pour reconstruire l’infrastructure du pays et de son programme d’aide aux familles de la classe moyenne, qui comprenait une politique nationale de congés payés et des garderies subventionnées.

Les récentes remarques du président n’ont pas non plus été très encourageantes. Dans une interview avec le chroniqueur David Brooks du New York Times en mai, Biden mentionné: « L’idée que vous allez à Penn et que vous payez un total de 70 000 dollars par an et que le public devrait payer pour ça ? Je ne suis pas d’accord. » Et à une mairie de CNN en février, Biden a déclaré qu’il n’avait pas de sens d’annuler les prêts « pour les personnes qui sont allées à Harvard, Yale et Penn ».

Pourtant, les experts disent que la remise de la dette étudiante reste sur la table.

« Il y a certainement une chance », a déclaré André M. Perry, chercheur principal au Brookings Metropolitan Policy Program.

« Schumer et Warren forment une paire formidable », a-t-il ajouté, faisant référence au chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, de New York, et à la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass. « En outre, des groupes de défense des droits civiques comme la NAACP se mobilisent. »

Perry fait référence aux appels répétés de Warren et Schumer au président pour annuler 50 000 $ de dette étudiante pour tous les emprunteurs, ainsi qu’au président de la NAACP, Derrick Johnson. critique récente de Biden pour ne pas donner la priorité à l’annulation du prêt.

Le président fait également l’objet de pressions de la part de certains 400 autres organisations, y compris l’ACLU et la Fédération américaine des enseignants. La pression publique monte également : plus d’un million de personnes ont signé une pétition Change.org appelant Biden à annuler les prêts étudiants. Vote, quant à lui, montre que les deux tiers des Américains soutiennent une certaine version de l’annulation de la dette.