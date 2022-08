La remise de prêt étudiant de Biden n’est pas suffisante pour les emprunteurs noirs

“Ce n’est qu’une goutte d’eau pour moi”, a déclaré Washington, rédacteur en chef adjoint de 30 ans au média à but non lucratif LAist, à CNBC Make It. “Il n’y a personne dans ma famille qui m’a donné des milliers de dollars pour que j’aille à l’école. J’ai dû le faire moi-même.”

Des statistiques comme celle-ci amènent certains experts à dire que les emprunteurs noirs ont spécifiquement besoin de plus de 10 000 $ en remise de prêt. Andre Perry, chercheur en résidence à l’Université américaine spécialisé dans la race, les inégalités structurelles et l’éducation, déclare que l’annonce de Biden est un début prometteur pour résoudre la crise de la dette des étudiants.

Les étudiants et diplômés noirs contractent plus de prêts étudiants que l’emprunteur blanc moyen, et il leur est plus difficile de rembourser leurs prêts. nos années après l’obtention du diplôme, l’emprunteur noir moyen doit 53 000 $, tandis que l’emprunteur blanc moyen doit 28 000 $, selon le Institut Brookings .

“Les personnes issues de ménages à faible revenu se font dire qu’aller à l’université est la principale voie pour obtenir un morceau du rêve américain”, a déclaré Perry. “Les Blancs ont catégoriquement … plus de richesse. Ils ont leurs propres projets d’enseignement supérieur pour rendre l’université plus abordable.”

Le Conseil de la Réserve fédérale Enquête 2019 sur les finances des consommateurs a constaté que la richesse médiane des ménages blancs du pays était de 188 200 $, près de huit fois plus élevée que celle des ménages noirs. UN Analyse de la Brookings Institution des données de cette enquête ont révélé que 30% des ménages blancs pouvaient donner à leurs enfants un héritage de 195 000 $, tandis que seulement 10% des ménages noirs pouvaient se permettre 100 000 $ – un chiffre beaucoup plus petit.

Prenez les régimes fondés sur le revenu, par exemple. Les paiements mensuels inférieurs sont plus faciles à payer sur les salaires d’entrée, mais ils entraînent finalement des coûts totaux beaucoup plus élevés en raison des intérêts élevés que les emprunteurs accumulent au cours de ces premières années. Les personnes qui bénéficient de régimes fondés sur le revenu peuvent passer des années à accumuler des intérêts plus rapidement qu’elles ne peuvent les rembourser, même si elles effectuent leurs paiements minimums chaque mois.

Bre Jefferson, étudiante diplômée de l’Université de Georgetown, a déclaré qu’elle avait une dette de 47 000 $ avec les intérêts de ses études à l’Université Western Washington pour obtenir son baccalauréat. Sa maîtrise en politique publique est couverte par une bourse basée sur le mérite, mais Jefferson dit que le fait d’avoir une dette – même après une remise de 10 000 $ – affecte la façon dont elle planifie son avenir.

“J’avais l’habitude de travailler dans des emplois où je ne gagnais pas six chiffres, mais ce sont des emplois qui ont nourri qui je suis en tant que personne et comment je veux contribuer à la société”, a déclaré Jefferson, 31 ans. “Je dois décider si je veux viser le succès financier ou travailler dans un emploi qui correspond à mes valeurs intrinsèques.”

Jefferson et Washington se disent tous deux préoccupés par leur capacité à acheter des maisons, à fonder une famille et à investir à long terme. Et comme les remboursements de leurs prêts sont différés depuis 2020, ils ne savent pas exactement ce qu’ils feront lorsque les paiements reprendront le 1er janvier 2023.

Pour l’instant, Washington dit que ses économies servent à meubler son appartement et un voyage en famille en décembre. Jefferson dit qu’elle essaie de décider entre rembourser ses prêts le plus rapidement possible ou ne faire que ses paiements mensuels minimums afin qu’elle puisse mettre plus d’argent en vue de sa retraite.

Les préoccupations des deux femmes montrent exactement pourquoi un endettement élevé peut avoir des conséquences économiques globales, déclare Perry : “Lorsque vous avez plus de dettes, vous avez moins d’argent discrétionnaire à investir dans les biens essentiels, comme le logement et l’énergie. Vous ne pouvez pas non plus investir autant, vous voyez donc moins de propriétaires de maisons et moins de propriétaires d’entreprises. »

La dette de prêt étudiant que les emprunteurs noirs accumulent pourrait même réduire – ou éliminer – la classe moyenne noire, en perpétuant un cycle de stagnation ou d’épuisement de la richesse et en laissant les gens avec moins de capacité à financer les études supérieures de leurs enfants.

Les chercheurs définissent la classe moyenne américaine par la richesse et le niveau d’éducation, mais les ménages noirs très instruits détiennent généralement beaucoup moins de richesse que leurs homologues blancs, déclare Fenaba R. Addo, co-auteur du livre à paraître “A Dream Defaulted: The Student Loan Crisis Among Emprunteurs noirs.”

“Nous avons commencé par nous appuyer sur la littérature qui dit que les Noirs ayant fait des études supérieures constituent la classe moyenne”, a déclaré Addo, professeur agrégé de politique publique à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. “Mais en regardant leurs portefeuilles de richesse, cela ne reflétait pas la classe moyenne américaine dans son ensemble.”