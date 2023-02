La remise de prêt étudiant de Biden est la plus nécessaire pour les Noirs américains

Hobo_018 | E+ | Getty Images

“pour aider à réduire l’écart de richesse raciale.” Peu de temps après l’annonce du président, les critiques de l’annulation des prêts étudiants ont intenté une série de contestations judiciaires contre le plan, affirmant qu’il s’agissait d’un abus de pouvoir exécutif, et bientôt l’administration Biden a dû suspendre son programme. La Cour suprême a accepté d’entendre deux de ces affaires fin février. Les experts juridiques disent que la politique fait face à un chemin étroit vers la survie avec le tribunal, compte tenu de sa majorité conservatrice. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les épargnants sont prêts pour une grande victoire en 2023 alors que l’inflation baisse Si le plan de secours échoue, les conséquences pour les Noirs américains seront graves, selon les défenseurs. “Non seulement ce serait un coup désastreux pour les Noirs américains, mais pour notre économie dans son ensemble – l’écart de richesse raciale va se creuser et le cercle vicieux de l’inégalité économique va se poursuivre”, a déclaré Wisdom Cole, directrice nationale de la jeunesse et division universitaire de la NAACP. Voici trois raisons pour lesquelles la crise des prêts étudiants est pire pour les Noirs américains et pourquoi ils ressentiraient particulièrement la perte de la remise de prêt, selon les experts.

1. La dette étudiante «exacerbe les inégalités raciales»

L’explosion de l’encours de la dette étudiante au cours des dernières décennies a été blâmé pour avoir creusé l’écart de richesse raciale. L’année dernière, les familles noires avaient 25 cents pour chaque dollar de richesse familiale blanche, la Federal Reserve Bank of St. Louis trouvé. Parce que les familles noires ont moins de richesses, leurs enfants doivent généralement emprunter davantage pour leurs études. Selon les données de l’expert en enseignement supérieur Mark Kantrowitz, environ 85% des étudiants noirs obtiennent leur diplôme de licence avec une dette d’études, contre 69% des titulaires d’un baccalauréat blanc.

Et comme la dette étudiante est souvent contractée relativement tôt dans la vie d’une personne, il peut alors être plus difficile d’atteindre d’autres jalons qui aident à créer de la richesse, comme l’achat d’une maison et l’investissement, selon les experts. “La dette de prêt étudiant est à la fois un produit de l’écart de richesse raciale et un outil qui exacerbe l’inégalité raciale”, a déclaré Jaylon Herbindirecteur des campagnes fédérales au Center for Responsible Lending. En 2018, environ 40% des diplômés universitaires noirs ont déclaré que leur dette étudiante retardait leur capacité à acheter une maison, contre 34% de leurs pairs blancs, a constaté Kantrowitz.

2. Les collèges à but lucratif ciblent les étudiants noirs

Les écoles à but lucratif ont été critiquées pour tromper les étudiants sur leurs programmes et leurs résultats professionnels – et pour s’en prendre aux personnes de couleur. “Les écoles à but lucratif ciblent de manière disproportionnée les étudiants noirs et à faible revenu à travers le pays”, a déclaré Herbin. Près de 18% des étudiants noirs de premier cycle s’inscrivent dans des collèges à but lucratif, contre près de 11% des étudiants blancs de premier cycle, selon Kantrowitz.

“Les étudiants noirs sont plus susceptibles de s’inscrire dans des établissements universitaires à but lucratif avec des taux d’obtention de diplômes inférieurs”, a déclaré Herbin. “Par conséquent, ils sont souvent obligés de rembourser une dette pour l’enseignement supérieur qui n’a pas augmenté leurs perspectives d’emploi.” Au cours des 12 années qui ont suivi leur entrée à l’université, près de la moitié des étudiants à but lucratif n’ont pas remboursé leurs prêts étudiants, selon à la Brookings Institution.

3. Les emprunteurs noirs ont plus de mal à rembourser