La remise Big Pixel 6 Pro tente avant le lancement de Pixel 7

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont à quelques jours de voler toute l’attention et de vous inciter à acheter. Il peut même y avoir un accord de lancement ou deux pour rendre cet achat difficile à éviter. Mais voici le problème – les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont essentiellement à leurs prix les plus bas jamais enregistrés chez Best Buy si vous choisissez le modèle de l’opérateur et activez-le avec eux.

Choisir le modèle d’opérateur d’un téléphone Pixel, puis l’activer avec un n’est pas une décision que nous recommandons souvent (nous méprisons la plupart des choses liées au contrat et non déverrouillées), mais les prix ici sont un peu ridicules. Un Pixel 6 Pro peut être acheté pour 399 $ avec activation sur T-Mobile ou Verizon. C’est une économie de 500 $. Si vous choisissez le Pixel 6, cela vous coûtera 199 $ grâce à l’option d’activation du transporteur, une économie de 400 $.

Pour obtenir l’offre, vous devez choisir T-Mobile ou Verizon dans la liste déroulante “Transporteur”, puis l’option “Activer aujourd’hui”. À partir de là, Best Buy et votre opérateur confirmeront tu êtes-vous, puis vous proposer des options de mise à niveau. Vous pourriez potentiellement économiser davantage en achetant sur un plan de paiement d’appareil (un autre contrat), mais gardez à l’esprit que Verizon gère maintenant des contrats ridicules de 3 ans. Je ne suis pas sûr que vous vouliez vous enfermer dans un contrat sans fil aussi longtemps.

Nos critiques des Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont ici et ici.

