La remarque « fatt rahi hai » de Ranveer Singh sur les aventures avec Bear Grylls déclenche un festival de mèmes hilarant [View Tweets]

Ranveer Singh a récemment goûté à la nature sauvage avec Bear Grylls pour la première émission spéciale d’aventure interactive en Inde intitulée Ranveer vs Wild avec Bear Grylls et la remarque ” fat rahi hai ” de la star de Gully Boy dans l’émission a déclenché un festival hilarant de mèmes.

L’acteur est allé sur Twitter pour partager un mème sur lui-même dans lequel on le voit face à la caméra avec les mains jointes et dit : “Meri kaafi fatt rahi hai lekin jai mata di.” Il a ensuite demandé à ses fans de mentionner leurs propres expériences lorsqu’ils ont tenté de faire quelque chose malgré leur peur. Et les fans ont inondé son message de situations hilarantes qui étaient AF relatables.

Quand ta copine dit “écoute tu veux parler de quelque chose d’important” pic.twitter.com/2C0lkTYEvs Yolo (@littleyoloo) 10 juillet 2022

Je vais demander à ma mère un voyage à goa avec des amis : pic.twitter.com/oqiHBNJ4gi Avn ! (@ beingavni411) 10 juillet 2022

13 ans, moi, je vais au bureau du directeur après avoir cassé la lumière du tube dans la salle de classe pic.twitter.com/2K9WPbuEOI ?e? (@InsanelySsane) 10 juillet 2022

Moi depuis le siège arrière quand ma meilleure amie conduit pic.twitter.com/FzJHaJLSfs Varad Ralegaonkar (@varadr_tistic) 10 juillet 2022

Je suis ivre d’entrer dans la maison tard dans la nuit pic.twitter.com/tzI0Xk3lRI Chai-Shai (@aashishsarda07) 10 juillet 2022

quand ton amoureux t’invite à passer la nuit chez lui pic.twitter.com/VhsNOHQTSf Srishti shukla (@dusky_drone) 10 juillet 2022

Dans l’émission, Ranveer a été vu décoller pour un rendez-vous passionnant avec la nature, se débrouiller seul et apprendre de nouvelles techniques de survie alors qu’il s’aventure dans les profondeurs de la nature pour trouver une fleur rare pour sa bien-aimée dans les dures forêts de Serbie. L’épisode a été diffusé le 8 juillet sur Netflix.